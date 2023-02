In Europa gibt es zehntausende Museen, aber nur eines pro Jahr erhält den Titel „Europäisches Museum des Jahres“. Eine solche Auszeichnung, die an deutsche Einrichtungen erst ganze viermal vergeben wurde, kommt also einem kulturellen Ritterschlag gleich. Das gilt auch, wenn ein Kulturgut (inklusive Museum) den Welterbetitel von der Unesco verliehen bekommt. Wir stellen die vier deutsche Museen mit Auszeichnung vor.

Ozeaneum Stralsund: Pinguine im Wasser, Wale an der Decke

Die Stiftung Deutsches Meeresmuseum betreibt in und um Stralsund gleich vier Museen: das Deutsche Meeresmuseum, das bis 2024 komplett modernisiert wird, das Nautineum, das Natureum und das zum „Europäischen Museum des Jahres 2010“ gekürte Ozeaneum. Das am Hafen befindliche Naturkundemuseum aus weißem Schiffsstahl begeistert nicht nur die Fachwelt, sondern auch millionenfach die Besucher. Die schätzen neben der „Hardware“, also den 50 teils riesigen Aquarien und der stattlichen Pinguinanlage, vor allem die „Software“. Stichwort moderne Museumsdidaktik, bei der auch mal ein Mitarbeiter ins Becken abtaucht, um dem Publikum vor der Scheibe etwas zu demonstrieren. Stark ist auch die im Zentrum der Ostsee-Ausstellung befindliche Rauminstallation zum Thema Plankton. Höhepunkt im wahrsten Sinn stellt die von Greenpeace entwickelte Dauerausstellung „1:1 Riesen der Meere“ dar. Im Originalmaßstab hängen u.a. ein 26 Meter langer Blauwal sowie ein Pottwal im Kampf mit einem Riesenkalmar von der Decke. Dazu erklingen ihre Gesänge und Laute, denen man in Liegestühlen ehrfürchtig lauscht. In der Abteilung „Meer für Kinder“ geht es um kleinere Tiere. Dort dürfen die Youngster Einsiedlerkrebse, Muscheln und Seesterne anfassen - und Hai-Eier. Infos

Wal-Ausstellung im Ozeaneum Stralsund. Foto: TMV/Kirchgessner

Städtisches Museum Schloss Rheydt: Große Kunst im Renaissanceschloss

Seit 1977 wird der Titel „Europäisches Museum des Jahres“ verliehen - an genau eine Einrichtung. Bereits im zweiten Jahr suchte sich das Europäische Museums Forum einen Vertreter aus Deutschland als Preisträger aus: das Städtische Museum Schloss Rheydt in Mönchengladbach. Seit 1922 ist es im Gebäudekomplex der einzigen heute vollständig erhaltenen Renaissanceschlossanlage am Niederrhein angesiedelt. Neben der prächtigen Renaissancefassade verweisen die Schutzwälle und Bastionsanlagen ebenso auf den Charakter einer großzügig angelegten Verteidigungsanlage. Grund der Titelvergabe waren aber eher die inneren, kulturellen Werte des Schlosses. Schwerpunkte der Sammlungen bilden, etwa in der besonders sehenswerten „Wunderkammer“, unter anderem Kunst und Kunsthandwerk der Renaissance und des Barock, die Bau- und Nutzungsgeschichte des Schlosses und die Stadtgeschichte der Textilstadt Mönchengladbach. Die Geschichte der Industrie- und Textiltechnik wird in einer ausgelagerten und eigens präsentierten Sammlung im „Textiltechnikum“ im Monforts Quartier zugänglich gemacht. Infos

Schloss Rheydt in Mönchengladbach Foto: Heribert Pohl

Technoseum Mannheim: So wird Industrialisierung (be)greifbar

„Technoseum“, das klingt nach Techno und Elektromucke. Angesichts des Standorts Mannheim, von der Unesco zur „City of Music“ geadelt, wäre das durchaus vorstellbar. Nun geht es in dem 1992 zum „Europäischen Museum des Jahres“ gekürten und ganz in schickem Weiß gehaltenen Gebäude zwar nicht um schnelle Beats, es ist aber dennoch jede Menge Musik drin! Schließlich ermöglicht das ehemalige „Landesmuseum für Technik und Arbeit“, das 2010 nicht nur eine Namensänderung, sondern ein Facelift samt Flächenerweiterung erfuhr, eine Zeitreise durch die Geschichte der Industrialisierung. Inszenierte Wohn- und Arbeitssituationen veranschaulichen, wie sich technische Neuerungen auf das Leben seit dem 18. Jahrhundert ausgewirkt haben. Stark: An mehr als 100 interaktiven Experimentierstationen ist Anfassen ausdrücklich erwünscht! Plus: In den vergangenen Jahren gesellten sich zu den Kernbereichen „Elementa 1 bis 3“ weitere Räume über den Automobilbau und die Mediengeschichte. Seit 2020 gibt es zudem eine Ausstellung zum hochaktuellen Thema Energie. Infos

Das Auswandererdenkmal in Bremerhaven. Foto: Simone F. Lucas/SRT

Deutsches Auswandererhaus Bremerhaven: Migranten-Schicksale, hautnah erlebbar

Der Mut, sich als erstes Museum in Deutschland umfassend dem Thema Migration zu widmen, wurde nicht nur mit einem von Anfang an hohen Publikumsinteresse belohnt, sondern auch mit der Auszeichnung als „Europäisches Museum des Jahres 2007“. Die Jury lobte insbesondere die „emotionale Vermittlung von Geschichte über Inszenierungen“. Und in der Tat: In diesem Museum verfolgen Besucher mit allen Sinnen den Lebenslauf eines „echten“ Auswanderers. Dessen Reise startet am Hafen, wo die Möwen kreischen, und geht weiter auf ein Schiff und zu den Kojen, in denen die Mitreisenden schnarchen. Überhaupt hören die Besucher an vielen Stationen, was „ihr“ Auswanderer - und Bremerhaven war im 19. Jahrhundert über mehrere Dekaden der größte Auswandererhafen Kontinentaleuropas - erlebt hat. Seit der Eröffnung des Museumsanbaus 2021 gibt es noch mehr zu entdecken, schließlich wurden sechs neue Ausstellungsräume mit mehr als 400 Objekten sowie mehr als 200 zusätzliche Hörtexte und Videointerviews integriert. Einzigartig in der deutschen Museumslandschaft sind auch neue digitale Denkräume, die während des Ausstellungsrundganges intuitiv genutzt werden können, um „Grundsätzliches in Frage zu stellen“. Kurzum: Seicht geht anders. Infos