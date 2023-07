Tansania ist reich an touristischen Attraktionen. Doch bis heute übt die artenreiche Tierwelt der Serengeti und des Ngorogoro-Kraters die größte Anziehungskraft aus. Hier ist man auf den Spuren des legendären Zoologen Bernhard Grzimek und seines Sohnes Michael unterwegs.

Ungestüm prescht der junge Löwe davon, zuerst mitten hinein in eine Herde von Zebras. Sie lassen sich von seinem wilden Gehabe ebenso wenig beeindrucken wie die in unmittelbarer Nähe weidenden Gnus, die er als nächstes ansteuert. Sechs Löwinnen hat er an einem Wasserloch zurückgelassen, wo sie in der Sonne dösen. Nur eine erhebt sich träge, hat offenbar Interesse, das Treiben zu verfolgen. „Wahrscheinlich die Mutter“, mutmaßt unser Guide Leonard, mit dem wir heute im Ngorongoro-Krater unterwegs sind. „Die will ihren Zögling im Auge behalten. Der hat alleine keine Chance, den Zebras oder Gnus gefährlich zu werden. Und die wissen genau, dass die am Wasserloch ruhenden Löwinnen satt sind. So satt, dass sie diese eine ganze Weile nicht fürchten müssen. „Vollgefressene Löwen faulenzen oft eine ganze Woche, bevor sie wieder jagen“, erklärt Leo.

Früh am Morgen sind wir von der Acacia Farm Lodge bei Karatu aufgebrochen. Das Team der Lodge und seine Aktivitäten stehen für das Spannungsfeld, in dem Tansanias ökonomische Entwicklung derzeit stattfindet: Anbau von Kaffee für den Eigenbedarf und Verkauf als Ausdruck traditioneller Landwirtschaft, des noch immer bedeutendsten Wirtschaftsfaktors und dem seit den 1990er Jahren boomenden Tourismus.

In der Nacht hatte es geregnet, die Sonne kämpft sich gerade durch die letzten Wolken, als wir am Aussichtspunkt mit dem Denkmal für Vater Bernhard und Sohn Michael Grzimek anhalten. Die Beiden leisteten Pionierarbeit für das Erforschen und den Naturschutz des Ngorongoro-Kraters und der Serengeti. Bei Dreharbeiten für den später mit einem Oscar prämierten Film „Die Serengeti darf nicht sterben“ verunglückte der noch junge Michael im Jahr 1959 tödlich. Ein Geier war in den Propeller seines einmotorigen Flugzeugs geraten. Nur wenige Schritte führen vom Denkmal zum Kraterrand, von dem sich uns ein spektakulärer Blick in die riesige Kraterschüssel bietet.

„Wir sind hier auf 2300 Metern Höhe, der Kraterboden liegt auf 1700.“ Leonard kann mit seinen geübten Augen die großen Tierherden erkennen, die wir von hier oben nur schemenhaft ausmachen können: Gnus, Zebras und Büffel. Etwa 25000 Großsäuger bevölkern den Krater mit der größten Raubtierdichte Afrikas. Wenig später sind wir mitten unter ihnen in diesem vulkanischen Amphitheater, das scheinbar zu ihren Ehren erschaffen wurde: Hunderte Flamingos färben die Ufer des Lake Makadi in der Ferne rosa, sehr nah kommen wir an Gnus, Zebras, Löwen, Warzenschweine, Springböcke und Wasserbüffel heran. Zwei Elenantilopen schauen wir eine ganze Weile bei Revierkampf zu, entdecken dabei einen Falken, der uns und das Geschehen vom nun wolkenlosen Himmel scharf beäugt. Öfter kreuzen Elefantenbullen einsam unsere Wege.

Bei den Gorigor Swamps im Süden rasten wir, öffnen unsere Lunchpakete und müssen kurz darauf unsere Sandwiches gegen dreiste Schwarzmilane verteidigen. Wir waren abgelenkt: Denn die sumpfigen Wasser vor unseren Augen sind voller Flusspferde, die immer wieder laut prustend auftauchen, um mit ihren rötlich geränderten Augen die Umgebung zu mustern. Weiter geht es durch die in der Trockenzeit bräunlich-goldenen Grassavannen des Kraters, mit denen die Riesentrappen, Strauße und Kronenkraniche farblich fast verschmelzen. Im Lerai Forest schauen wir grünen Meerkatzen bei ihren Turnübungen in den Bäumen über uns zu. Derweil startet unser Guide ohne Ansage seinen Jeep und hält mit hoher Geschwindigkeit auf eine Staubwolke in der Ferne zu. Als deren Verursacher geben sich schließlich miteinander spielende junge Spitzmaulnashörner zu erkennen, aufmerksam beobachtet von zwei mächtigen Muttertieren.

„In den 1960er Jahren lebten noch über hundert Nashörner im Krater. Mittlerweile ist ihre Population durch Wilderei auf etwa fünfzehn geschrumpft“, bedauert Leonard. Trotz intensiver Schutzprogramme mit internationaler Unterstützung dauert die aggressive Jagd auf Elfenbein und Rhinozeroshorn an. Letzteres wird auf dem Schwarzmarkt für über 40.000 Euro pro Kilogramm gehandelt. Die mafiös organisierten und international vernetzten Drahtzieher bleiben im Schatten, während mittellose Männer aus ländlichen Regionen die Drecksarbeit verrichten. Leo hofft, dass die wachsende Tourismusbranche vielen seiner arbeitslosen Landsleute geregelte Arbeit verschafft und sie von der Verlockung leider einträglicher Wilderei abhält.

Abends sitzen wir am offenen Feuer, umgeben von zeitloser Stille, aus der sich manchmal Vogelgesang erhebt. Unsere Blicke schweifen über die Karatu Farmlands mit ihren Kaffeeplantagen hin zu den Wäldern des Ngorongoro bis die Sonne untergeht. Was für ein Tag in Ostafrikas Wildnis!

Der namensstiftende See des Lake-Manyara-Nationalparks wird von zahlreichen Wasserfällen gespeist, die von der bis zu 800 Meter hohen Wand des Ostafrikanischen Grabenbruchs hinabstürzen. Dieser Wasserreichtum garantiert Biodiversität einer dichten Vegetation ebenso, wie Tierreichtum auf kleinstem Raum: Von den mehr als 400 Vogelarten, die hier leben, bekommen wir Pelikane, Seiden- und Silberreiher, afrikanische Löffler und Störche, Nilgänse und Nashornvögel zu Gesicht. Große Familien frecher Paviane sind allgegenwärtig, wir begegnen Giraffen, Büffeln, Impalas. Sind überrascht, wie flink die doch so schwerfällig wirkenden Flusspferde aus den Hippo-Pools im Norden des Parks steigen, um sich ihre Mägen mit Ufergras zu füllen. Beobachten eine Parade von Elefantenmüttern mit ihren Jungen, die in einem der vielen Bäche des Parks mit einer Familienwäsche endet.

Kurz vor Einbruch der Dämmerung wartet ein letztes Highlight: Drei Löwinnen hängen auf einem Baum ab, lassen nicht nur ihre Seele baumeln, sondern vor allem ihre Extremitäten links und rechts mächtiger Stämme, auf denen Kopf und Körper bequem gebettet scheinen. „Baumlöwen sind die Besonderheit im Lake-Manyara-Nationalpark“, erklärt uns Leo. „Denn oben im Baum sind sie geschützt vor den lästigen Insekten im dichten Gras oder angriffslustigen Büffeln.“

„Ostafrika ist eine Infektion. Wer einmal dort war, möchte immer wieder hinfahren“, schwärmte schon Bernhard Grzimek. Stimmt! Hier ist jenes „Jenseits-von-Afrika-Flair“ noch allgegenwärtig, nachdem die Seele des lärm- und reizüberfluteten Mitteleuropäers sich doch so sehnt.