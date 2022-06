Das sogenannte „Waldbaden“ im einzigartigen Lorbeerwald beschreibt die Faszination der portugiesischen Insel sehr gut. „Die Bewohner der Insel sind naturverbunden. Sie sind dankbar für alles, was die Insel ihnen gibt“, erklärt Stefanie Nolden, die mitten in der Pandemie mit ihrem Mann von Deutschland nach Madeira gezogen ist. Dort bietet sie unter anderem das Waldbaden an. Das wurde zwar nicht auf Madeira erfunden oder ist etwas ganz Typisches für die Insel: Trotzdem spiegelt es den Kern der Insel und die Erfahrungen, die man dort machen kann, wider. Madeira steht für Natur, Gelassenheit und Achtsamkeit. Wer es zulässt, kann den schwimmenden Blumentopf im Atlantik mit allen Sinnen erleben.

Die außergewöhnliche Vielfalt auf der Insel lässt keine Wünsche offen. Eine Vielfalt, die sich auch im beliebten Getränk Poncha wiederfindet. Die Zutaten variieren dabei von Orangen-, Zitronen- oder Maracujasaft, gemixt mit Rum und Honig. Ganz egal, welche Variante bevorzugt wird, das traditionelle alkoholische Getränk schmeckt am besten eiskalt und in Gesellschaft.

„Die Touristen auf Madeira sind sehr anspruchsvolle Gäste“, erzählt Eric Schumann, General Manager der Galo Resort Hotels. „Die meisten Gäste wollen nicht den ganzen Urlaub lang am Pool oder an der Bar verbringen. Sie wollen aktiv sein, etwas erleben und von der Kultur erfahren.“ Dafür gibt es genügend Angebote auf der Insel. Um den Wald vor lauter Bäumen nicht aus den Augen zu verlieren, können Aktivtouristen sich beispielsweise an das Outdoor Unternehmen LokoLoko wenden. Von Mountainbiking, Canyoning bis zum Paragliding wird alles angeboten, um den Sorgen eine Auszeit zu verpassen.

Auf der gerade mal 740 km² großen Insel leben um die 240.000 Einwohner, allein die Hälfte davon in der Hauptstadt Funchal. Mittlerweile kommen auch viele junge Touristen auf die Insel. Auch digitale Nomaden zieht es auf die Insel. Wer sagt schließlich, dass man nicht mit dem Meer im Hintergrund am Laptop arbeiten kann? Eingeengt fühlt man sich dort nie. Selbst in der Hochsaison verteilen sich die zahlreichen Menschen gut auf der Insel. Kein Wunder, denn Madeira hat mehr zu bieten, als man vielleicht denken mag.

Traumhafte Landschaften

Auch die Landschaft lädt zum Träumen ein. Üppige und ursprüngliche Wälder auf wolkenbedeckten Bergspitzen grenzen an von Wasser durchzogenen Täler und außergewöhnliche Küstenabschnitte. Das alles garniert von unüberschaubaren Bananenplantagen, die sich über zahlreiche Terrassen ziehen und tropische Gefühle aufkommen lassen. Die Hauptstadt Funchal, die an der Südküste der Insel liegt, fängt die unvergleichlichen Atmosphäre der Insel mit ein. Statt aneinandergereihten Souvenirshops versprüht die Stadt einen authentischen Charme, der zum Bummeln einlädt.

Auf dem Markt in Funchal können Touristen die Früchte Madeiras kosten. Foto: Larissa Gorskowski

Wer die Historie Funchals erkunden möchte, sollte unbedingt einen Abstecher in die Rua de Santa Maria machen. Die Straße zieht sich unweit der 1940 eröffneten Markthalle durch den historischen Kern Funchals. Als ältestes Viertel der Hauptstadt repräsentiert die Rua de Santa Maria die bunte Geschichte Madeiras. Ausdrucksstarke Malereien verzieren die Türen des Wohnviertels, in dem früher viele Fischer gelebt haben. Die bunte Straße fühlt sich wie ein kleiner Teil eines großen Gemäldes an, das Madeira bereithält.

Die Seele baumeln lassen

Die Insel versprüht eine besondere Atmosphäre, die Touristen wie Einheimische in ihren Bann zieht. Viele haben ihr Glück auf der Insel gesucht und auch gefunden. Stefanie Nolden und ihr Mann können sich nicht vorstellen, Madeira wieder zu verlassen. Touristen sollten sich nicht scheuen, die Einheimischen und Zugezogenen in ein Gespräch zu verwickeln. Denn nur so lässt sich diese einzigartige Insel und ihre Wirkung verstehen.

Die portugiesische Insel hat viel zu bieten. Foto: Larissa Gorskowski

Madeira bedeutet, sich auf einen Ort einzulassen und das Meer auf sich wirken zu lassen. Beobachtet man, wie die Sonne langsam am Meereshorizont aufgeht, fällt es einem schwer zu glauben, dass man sich um irgendetwas Sorgen machen kann. Genau so scheinen auch die Einheimischen zu leben: ruhig und gelassen, das Leben genießend. Das ist es auch, was die Touristen auf der Insel suchen und was auch schon Kaiserin Sissy auf dieser außergewöhnlichen Insel gefunden hat. Am Ende der Reise liegt schließlich neben der Flasche Poncha auch ein Stück Gelassenheit im Koffer.