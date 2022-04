Die Beamten sind auf Pferden unterwegs. Foto: Philipp Schulze/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Philipp Schulze Reisen-freizeit Auf dem Pferd Tiere schützen Von dpa | 29.04.2022, 16:05 Uhr

Mitten in der Natur ein Zelt aufstellen, die Angel auswerfen oder ein Feuer machen: All das darf man in der Elbtalaue im Bundesland Niedersachsen nicht. Denn das Gebiet ist extra geschützt. Doch manchmal müssen die Menschen an die Regeln zum Schutz der Natur erinnert werden. Diesen Job übernehmen jetzt wieder Polizistinnen und Polizisten auf ihren Pferden.