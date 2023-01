Mit den Regenfällen im Herbst und Winter erwacht die Bergwelt der Sierra de las Nieves zu neuem Leben. Das ist nach meist sieben Monaten Trockenheit eine Erleichterung für Menschen, Tier- und Pflanzenwelt. „Spätestens im November geht es los!“, sagt Krishna Salleras. „Dann wird alles grün, und die Pflanzen sammeln Kraft bis ins Frühjahr, wenn die Blütenpracht förmlich explodiert.“

Der Deutschspanier führt zum Aussichtspunkt Tajo de la Caína, am Wegesrand wachsen wilder Lavendel und Zitronenthymian, Rosmarin, Eselsdistel und wilde Möhre. Von den Bäumen hängen lange Flechtenbärte, Indiz für die saubere Luft. Hohe „Pinsapos“ beschatten den Weg, ein botanisches Relikt der letzten Eiszeit: Die Spanischen Tannen, deren Bestand als gefährdet gilt, haben sich in Höhenlagen zwischen 1000 und 1800 Metern angesiedelt.

Rund zwei Drittel aller in Spanien erhaltenen Exemplare wachsen in der Sierra de las Nieves. Krishna zieht einen Ast herunter: „Fasst mal an, die Nadeln sind ganz weich!“ sagt er. Unter die Pinsapos mischen sich viele weitere Baumarten, und nach einer Weile lernt man sie zu unterscheiden: die Seekiefern mit ihren besonders langen Nadeln und dunkler Rinde, die Pinien, Schwarz- und Aleppo-Kiefern.

Dann ist der Aussichtspunkt erreicht, mit Blick in einen schroffen Canyon und bis zum Mittelmeer. Krishna zaubert eine Wassermelone aus dem Rucksack und erzählt beim Picknick von den Schneesammlern, die hier vor Jahrhunderten sogenannte „Pozos de Nieve“ bewirtschafteten: Jeden Winter befüllten sie diese Steinhöhlen mit Schnee, den sie dann im Sommer nachts mit Eseln abholten und blöckeweise bis nach Málaga oder Gibraltar lieferten.

Die Sierra de las Nieves liegt nur rund 20 Kilometer vom Touristen-Hotspot Marbella entfernt - und blieb doch bis heute authentisch. Nur wenige Urlauber verirrten sich bislang für einen Tagesausflug in die Dörfer, die hier ebenso weiß getüncht sind wie in der bekannteren Sierra Nevada: Im Juli 2021 erklärte die spanische Regierung die Bergregion zum 16. Nationalpark des Landes.

„Die Initiative ging von den Dörfern selbst aus“, sagt Umweltkoordinator Tomás Rueda Gaona in seinem Büro. „1989 war das noch anders - damals richtete man gegen den Willen der Bevölkerung das erste Schutzgebiet ein. Die Anwohner waren verärgert wegen der Einschränkungen für Jäger, Holzsammler oder Viehhalter. Doch diesmal besteht die einzige zusätzliche Restriktion im Verbot der Jagd auf Bergziegen - das ist zu verschmerzen.“

Die Besonderheit des neuen Nationalparks sei die Vielfalt seiner Landschaften, erklärt Rueda: „Innerhalb von wenigen Kilometern verzeichnen wir einen Höhenunterschied von fast 2000 Metern - man findet daher auf engstem Raum rund 1500 Pflanzenarten und Ökosysteme von tropischem bis alpinem oder sogar nordischem Charakter. Man könnte sagen, bei uns ist ganz Spanien in einem Nationalpark vereint.“

Sorge bereitet ihm der Klimawandel: „Die Spanischen Tannen haben sich im Laufe der Jahrtausende zwar an die lange Trockenzeit gewöhnt, aber Waldbrände sind eine große Gefahr.“ Die Bäume sind nicht so feuerresistent wie beispielsweise die Kanarischen Kiefern. Im vergangenen Sommer lagen die Temperaturen erneut auf Rekordniveau.

An den Rändern des Nationalparks erstrecken sich verschlafene weiße Dörfer, eingebettet in eine üppige Vegetation: Fincas mit Kirschbäumen neben Olivenplantagen, Tannen neben Feigenbäumen und Hainen aus Esskastanien. Beim Spaziergang durch die Orte brennen sich Bilder und Geräusche des Landlebens ins Gedächtnis: die umherstreifenden Katzen, der auf dem Kirchplatz von Alozaina in Stockkampf-Übungen versunkene Mann, die in einem kleinen Hinterhof Karten spielenden Damen, die in einer Bodega laut diskutierenden Männer, die Heiligenbilder an den Hausfassaden.

Am städtischsten wirkt die 2000-Einwohner-Gemeinde Tolox. Die Bürgermeisterin persönlich führt Besucher manchmal durch den Ort, der auf einem maurischen Kastell entstand: „Wir möchten unbedingt unseren Charakter bewahren“, sagt Francisca García, während sie ihren lila Fächer auf- und zufaltet. „Darum liegt uns viel an Besuchern, die wirkliches Interesse an der Natur mitbringen.“

Massentourismus will man vermeiden. So entstanden viele Initiativen, die einheimische Traditionen bewahren sollen, wie das Flechten mit dem in den Bergen geernteten Esparto-Gras. Neu ist auch eine Gruppe von Ehrenamtlichen, die alte Dorfverbindungen wieder zum Leben erweckt - so gibt es jetzt einen Weg zum 1919 Meter hohen Torrecilla, dem höchsten Gipfel im Nationalpark.

Auch Krishna geht es bei seiner Arbeit darum, Menschen an die Natur heranführen, die noch keine so starke Beziehung zu ihr haben, erklärt er während der nächsten Wanderung. Der 39-Jährige arbeitet nicht nur als Guide und Landwirt auf der Bio-Finca seiner Familie, sondern auch als Chauffeur, Segel- und Englischlehrer. Und im Winter besucht er eine Schauspielschule.

Die Strecke verläuft unter riesigen Korkeichen, die gerade erst abgeerntet wurden. Dann steht die Gruppe schließlich im Schatten eines gigantischen Solitärs: Unter dem Blätterdach des wohl ältesten Kastanienbaumes der Provinz fühlt man sich zwangsläufig wie ein Zwerg: Der Castaño Santo, der heilige Kastanienbaum, soll bis zu 1000 Jahre alt sein. Er ist nicht außergewöhnlich hoch, dafür hat er einen Umfang von 22 Metern. Riesige abgebrochene Äste liegen auf dem Boden, doch neue Triebe zeigen auch, dass der Riese noch voller Leben steckt.

Der Legende nach hielt einst ein Bischof eine Messe vom Baum herunter und gab ihm damit seine Weihen. „Die Erde darunter soll deshalb besonders fruchtbar sein“, sagt Krishna. „Die Leute nehmen sich aber leider immer wieder etwas von ihr mit.“ Demnächst soll der heilige Baum besser geschützt werden, damit der junge Park seinen ältesten Bewohner nicht verliert.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Informationen: www.visitacostadelsol.com; www.parquesnacionales.cnig.es.



Anreise: Der Nationalpark Sierra de las Nieves liegt rund eine Mietwagen-Fahrtstunde von Málaga mit seinem internationalen Flughafen entfernt. Er ist im Osten über Tolox, im Süden über Marbella und Istán, im Norden über Ronda erreichbar.



Aktivitäten: Mehrere Touranbieter haben sich auf die Sierra de las Nieves spezialisiert mit Wanderungen, Radtouren, Vogelbeobachtung und Canyoning, zum Beispiel Nalusur oder Aventurate.

„Und jetzt gehen wir baden!“, ruft Krishna. Doch wie die meisten Highlights in der Sierra de las Nieves muss man sich auch den Sprung ins klare Wasser des Charco de Canalón zu Fuß erarbeiten: Nach gut zwei Kilometern endet der Weg in einem üppig grünen Canyon mit natürlichen Pools und einem Bergbach, der über mehrere Wasserfälle abwärts tost.

Familien lagern auf den Felsen, Jugendliche toben unter der Dusche des Wasserfalls, drei Wanderer verpacken gerade ihre Rucksäcke wasserdicht, bevor sie das Hindernis schwimmend durchqueren. „Unterirdische Wasserspeicher speisen den Fluss selbst im trockensten Sommer“, sagt Krishna noch, bevor er zum Sprung von einem drei Meter hohen Felsen ansetzt. Dann taucht er ab ins kostbare Nass - Belohnung für einen langen Wandertag unter der spanischen Sonne.