Attraktion in Leipzig: Sightseeing mit einer E-Kutsche Von dpa | 12.04.2022, 14:48 Uhr

Eine Kutsche ohne Pferde - auch das macht die Elektromobilität möglich. Touren in diesen besonderen Gefährten werden unter anderem in Dresden und Thüringen angeboten. In Leipzig hat ein Ex-Auto-Manager umgesattelt.