Was 2015 mit einer Kunstmesse in Baden-Württemberg anfing, hat sich inzwischen zu einem eigenen Unternehmen mit erfolgreichen Events in ganz Deutschland entwickelt. Die ARTe Kunstmessen GmbH steht für künstlerische Diversität, was sich in der Vielfalt der ausgestellten Werke zeigt. Von Skulpturen und Holzarbeit, über Zeichnungen und Gemälde bis hin zu Fotografien und Grafiken ist alles dabei.

Mahpee, Acryl auf Leinwand - Barbara Münstermann Foto: ARTe Kunstmessen

Die Veranstaltungsreihe unterscheidet sich nicht nur durch den mobilen Aspekt von gewöhnlichen Museen. Die besondere Atmosphäre schafft auf ihre ganz eigene Art und Weise ein spannendes Kunsterlebnis. Durch Sitzinseln, Gastronomie und Kunstalleen wird Offenheit und Wohlfühlen großgeschrieben.

Um den Besuch der ARTe abzurunden, bieten kostenlose Services bestmöglichen Komfort beim Einkaufen: Einpackservice gekaufter Kunstwerke, bargeldloses Bezahlen und Parkmöglichkeit direkt vor der Tür, um erstandene Werke einfach zu transportieren.

Im März 2023 das erste Mal in Osnabrück

Zeitgenössische Kunst nimmt in Osnabrück schon lange einen festen Platz ein. Ob durch Ausstellungen, Kunsthäuser oder Veranstaltungen - die Region zeigt immer wieder Interesse an den Werken der Postmoderne. Genau daran knüpft die Veranstaltungsreihe an und konzipiert die erste ARTe Kunstmesse mit Schwerpunkt auf Werke der Klassischen Moderne bis hin zur Gegenwartskunst.

Foto: ARTe Kunstmessen

Auf mehr als 1.000 m2 wird die OsnabrückHalle ein Wochenende lang zum Treffpunkt aller Kunst- und Kulturinteressierten der Region. 50 Galerien und Kunstschaffende stellen sich dabei durch einen Ausschnitt ihres Portfolios vor. Mit Werken aus ganz Deutschland ist für alle etwas dabei, wobei einige Galerien den Fokus auf regionale Werke setzen.

Jeder ist willkommen

Egal ob Kunstinteressierte, Neugierige oder Gurus - auf der ARTe sind alle gut aufgehoben. Im familiären und persönlichen Ambiente werden Kunstschätze des letzten Jahrhunderts bis hin zur Gegenwartskunst präsentiert. Die Messe setzt auf ein offenes, zwangloses Konzept, wobei auch Barrierefreiheit gewährleistet wird.

Die ARTe Kunstmesse findet vom 03. bis zum 05. März 2023 in der OsnabrückHalle statt. Für weitere Informationen und Tickets, klicken Sie hier.