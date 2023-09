Die Sonora-Wüste, die Scottsdale umgibt, ist eine der vielseitigsten und artenreichsten Wüstenregionen der Welt. Ihr Wahrzeichen, der Saguaro-Kaktus mit seinen nach oben ragenden Armen, ist in und rund um Scottsdale allgegenwertig und schafft in Kombination mit roten Felsen und abwechslungsreicher Flora und Fauna eine einzigartige Szenerie. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten diese zu erkunden: So bieten sich geradezu unzählige Wanderwege mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden für eine kurze oder längere Wanderung an. Gerade für Erstbesucher ist der Gateway Loop Trail empfehlenswert. Auch mit dem Mountainbike lässt sich die McDowell Sonoran Preserve erkunden. Wer vier Räder präferiert, ist bei den Offroad-Touren durch die vielfältige Wüstenlandschaft mit einem ATV oder UTV goldrichtig. Ein grundsätzliches Highlight ist zudem eine Fahrt mit dem Heißluftballon zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, die von Anbietern wie Rainbow Ryders oder Hot Air Expeditions angeboten wird.

Entspannung pur

Trotz der vielen möglichen Aktivitäten, sollte auch die Entspannung in Scottsdale nicht zu kurz kommen, schließlich sind schon im 20. Jahrhundert berühmte Hollywood-Stars für den Scottsdale-Lifestyle in die Region gereist. Die zahlreichen Luxusresorts locken mit pittoresken Pools, an denen man die angenehme Herbst- und Wintersonne bei einem leckeren Cocktail genießen kann. Zudem verfügen die Resorts über herausragende Spas mit kreativen Behandlungen, bei denen nicht nur auf Produkte der Sonora-Wüste, sondern auch auf alte Techniken der Native Americans zurückgegriffen wird.

In Scottsdale startet die Event-Saison

Im Herbst, Winter und Frühling finden in Scottsdale diverse spannende Events und Festivals statt, die teils für sich allein schon eine Reise wert sind. Los geht es zwischen dem 3. und 12. November 2023 mit der Canal Convergence, das jährliche öffentliche Kunstfestival Scottsdales. In diesem Jahr wird es unter dem Motto „The Power of Play“ diverse öffentliche Kunstinstallationen, interaktive Kunst, Feuershows und Auftritte am Arizona Canal geben. Kulturinteressierte und Foodies sollten sich die Arizona Indigenous Culinary Experience am 18. November 2023 vormerken: Besucher können den Native American Heritage Month feiern, im Rahmen dessen die Geschmäcker, Kultur und Sehenswürdigkeiten der indigenen Gemeinden Arizonas erkunden und gleichzeitig an Live-Auftritten, interaktiven Gesprächen, Vorführungen und mehr teilnehmen. Vom 20. bis 28. Januar 2024 findet die ikonische Sammlerauktion von Barret-Jackson wieder statt, die seit über 50 Jahren bis zu 300.000 Autoliebhaber weltweit anzieht. Nicht verpassen sollte man zudem die jährliche Scottsdale Western Week, die vom 28. Januar bis 4. Februar 2024 stattfinden wird. Besucher können sich auf ein facettenreiches Programm freuen, welches die westlichen Wurzeln der Stadt und das Erbe der amerikanischen Ureinwohner würdigt. Dazu zählen einzelne Veranstaltungen wie die Parada Del Sol oder das Arizona Indian Festival. Golfer sollten sich die legendäre Golfveranstaltung, die Waste Management Phoenix Open, vom 5. bis 11. Februar 2024 im Kalender anstreichen und Pferdefans wiederum die seit 1955 stattfindende Scottsdale Arabian Horse Show zwischen dem 15. und 24. Februar 2024.

Scottsdale‘s Kunst und Kultur entdecken

Während es in Scottsdale zahlreiche Museen gibt, sind einige der kulturellen Attraktionen ebenfalls an der frischen Luft, perfekt, um diese bei den angenehmen Temperaturen zu entdecken. Dazu zählt Frank Lloyd Wrights Taliesin West, die frühere Winterresidenz und Architektenschule des berühmten Architekten, welches sogar als Unesco-Weltkulturerbe ausgezeichnet wurde. Das architektonische Meisterwerk, ist ein prachtvolles Beispiel organischer Architektur, die im Wechselspiel mit der Natur steht. In Old Town Scottsdale gibt es verschiedene öffentliche Kunstwerke, die man entspannt zu Fuß selbst besichtigen kann.

Die perfekte Jahreszeit zum Golfen

Im Winter herrschen zudem die perfekten Bedingungen, um Golf zu spielen. In der Region Scottsdale gibt es über 200 Golfplätze, die sich perfekt in die malerische Landschaft der Sonora-Wüste schmiegen. Dabei muss man keineswegs ein erfahrener Golfer sein – auch für Anfänger gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Sport mal auszuprobieren. Entsprechende Angebote gibt es mitunter im Boulders Golfclub oder auf dem Golfplatz des Phoenician Golf Clubs.

Mehr Informationen: Scottsdale größer als Größer als Zeichen Die Region Scottsdale in Arizona ist eines der beliebtesten Reiseziele der USA. Die abwechslungsreiche Natur- und Tierwelt sowie das facettenreiche Kulturangebot locken jährlich tausende Besucher in die Ferienoase. Auf den preisgekrönten Golfplätzen können Golf-Fans ihre Talente unter Beweis stellen und dabei die Harmonie zwischen Architektur und Natur genießen. Actiongeladene Jeep-Touren durch die Sonora Wüste sind ebenso möglich, wie ein entspanntes Wellness-Erlebnis mit indianischen Heilmethoden. Scottsdale ist die ideale Region, um den eindrucksvollen Grand Canyon Staat Arizona zu entdecken. Experience Scottsdale ist die Tourismusmarketingorganisation der Region. Weitere Informationen unter www.ExperienceScottsdale.com