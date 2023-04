Spätestens seit der Pandemie ist „Remote Arbeiten“ für viele Unternehmen kein Fremdwort mehr. Warum also im wetterunsicheren (und zunehmend teuren) Deutschland ausharren, wenn es sonnigere und günstigere Orte gibt, von denen aus man in die Tasten hauen kann? Ob alleine oder mit Partner, vielleicht sogar mit Kindern - die Möglichkeiten sind scheinbar unbegrenzt. Einen Überblick über beliebte Ziele nach Kriterien wie Kosten, Community, Wetter, Infrastruktur und vielen anderen gibt zum Beispiel die Webseite „Nomad List“. Die Plattform „Digital Nomads World“ hingegen versteht sich als Vermittler von Jobs, Unterstützung bei der Organisation und gibt einen Überblick über mögliche Standorte. Auf Websites wie „Workation“ oder „Remotepunks“ finden digitale Nomaden Coworking-Plätze in sogenannten Coliving-Einheiten weltweit.

Wer das Konzept erst einmal ausprobieren möchte und nichts weiter als einen Internetanschluss für den Laptop braucht, der bucht sich über die bekannten Plattformen eine Unterkunft in Ferienwohnungen, Hotels oder Privatunterkünften. All diejenigen, die als „echte“ Nomaden mit Rucksack und Laptop durch die Welt ziehen möchten, finden auf der Webseite „ICWB“ zahlreiche Tipps dafür. Wir haben ein paar visumfreie Ziele in Europa ausgesucht, die sich für einen Workation-Versuch anbieten.

Lissabon: Stadt der (See-)Nomaden und Entdecker

Bereits in den vergangenen Jahrhunderten war die aufgeschlossene und lebhafte Hauptstadt Portugals die Stadt der Entdecker und (See-)Nomaden. Heute ist sie laut „Nomad List“ der europäische Hotspot für digitale Nomaden. Liegt es an der lebhaften Kultur, der freundlichen Umgebung oder den recht moderaten Lebenshaltungskosten? Zahlreiche Coworking- Cafés wie das Unobvious Lab oder das Outsite Lisbon bieten Urlaubsarbeitern einen Arbeitsplatz mit kulinarischer Begleitung. Bei einem Galão und Pasteis de Nata geht vieles ganz leicht von der Hand. In der Pause und nach der Arbeit lockt ein Spaziergang durch die verwinkelten Gassen. Wer mobil ist, unternimmt einen Ausflug an den dreißig Minuten entfernten Praia de carcavelos. Ob zum Schwimmen, Surfen oder Chillen - Gleichgesinnte finden sich dort rasch in entspannter Beach-Atmosphäre. Wem das zu weit ist, der trifft sich zum Bar-Hopping in den urigen Kneipen des Barrio Alto oder joggt bei lauen Temperaturen am Tejo entlang. Der deutsche Staat unterstützt solche Arbeitsausflüge nach Portugal mit absetzbaren Verpflegungsmehraufwendungen mit einem Pauschalbetrag von 111 Euro für Übernachtungskosten und 32 Euro für Verpflegungsmehraufwendungen.

Lissabon: Die berühmte Trambahn 28, Eléctrico, auf der Rua da Conceiçao im Stadtteil Alfama. Foto: Fabian v. Poser/SRT

Barcelona: Stadt der Künstler und Genießer

Die katalanische Hauptstadt vereint scheinbar alles, was das Workation-Herz begehrt: quirlige Einkaufsstraßen, beeindruckende Kultur, einen sagenhaften Stadtstrand und natürlich die köstlichen Tapas. Kein Wunder, dass es zahlreiche digitale Nomaden in die Stadt Gaudis zieht. Dass dort kreative und revolutionäre Meisterwerke erschaffen werden können, beweisen Sagrada Familia, Park Güell und Casa Milà, um nur einige zu nennen. Wer gerne mit Gleichgesinnten zusammen sitzt und arbeitet, geht zum Beispiel ins Coco Coffice oder Imagin Café und haut entspannt bei einem Café con leche und einer Napoletana in die Tasten. Schnäppchenjäger gehen in der Pause auf den Mercat dels Encants, den großen und auch bekannten Flohmarkt Barcelonas. Montag, Mittwoch und Freitag finden zwischen 8 und 9.30 Uhr Auktionen statt und was nicht verkauft wurde, wird um zwölf Uhr erneut und noch günstiger angeboten. Ein Tipp für Kulturbegeisterte ist der erste Sonntag im Monat: Dann gewähren viele Museen in Barcelona freien Eintritt. Nach getaner Arbeit geht es an den Strand in einer der vielen entspannten Bars. Den Arbeitsaufenthalt in Barcelona unterstützt der deutsche Staat mit einem Pauschalbetrag von 118 Euro für Übernachtungskosten und 34 Euro für Verpflegungsmehraufwendungen.

Malta: Inselstaat mit Wohlfühlgarantie

Klein, aber oho: Nach diesem Motto holt der kleinste europäische Staat mächtig auf im Rennen um die Gunst digitaler Nomaden. Dabei vereint Malta typischen Inselcharme mit inspirierender Geschichte.

Die Hauptstadt Valetta bietet mit ihren lebhaften kleinen Gassen eine gemütlich-lebhafte Atmosphäre. Größere und kleinere Cafés wie zum Beispiel das Upper Barrakka Kiosk mit spektakulärem Ausblick laden Remote-Arbeitende zum Verweilen ein. Einziges Problem: der spektakuläre Ausblick, bei dem es schwerfällt, die Augen auf der Tastatur zu lassen. Für Entdecker lohnen sich Ausflüge in die Altstädte von Sliema, Mosta oder Mdina. Sie gelten als gemütliche Orte mit historischem Kuschelfaktor. Wer es noch dörflicher mag und sozusagen mit dem Schnorchel auf dem Schreibtisch arbeiten möchte, mietet sich auf Gozo, der kleinen Schwester Maltas, ein. Wandervögel holen sich Inspiration bei Ausflügen entlang der St. Thomas Bay oder bei der Fawwara-Wanderung vorbei an der prähistorischen Siedlung von Wardija Ta‘San Gorg. So aktiv und ausgeglichen schmecken auch die maltesischen Schreibtisch-Snacks wie Pastizzeria, gefüllte Blätterteigtaschen oder Ftira, eine Art belegter Ciabatta-Bagel ohne Reue. Derart perfekte Arbeits- und Urlaubskombination in Malta unterstützt der deutsche Staat mit einem Pauschalbetrag von 114 Euro für Übernachtungskosten und 46 Euro für Verpflegungsmehraufwendungen.

Für Entdecker: Die Mixta Cave, eine Höhle über der Ramla Bay, auf der Insel Gozo. Foto: N. Eisele-Hein/SRT

Split: Kaiserstadt mit digitalem Anschluss

Die kroatische Hafenstadt mit dem gemächlichen Rhythmus eignet sich vor allem in der Vor- und Nachsaison für einen Workation-Aufenthalt. Dann ist alles noch pomalo, leicht. Die größte Stadt Südkroatiens, die sich bereits Kaiser Diokletian für seine recht ausgedehnte Sommerfrische ausgesucht hat, bietet digitalen Nomaden einen gewachsenen Mix aus Geschichte, Kultur und Kulinarik. Frühaufsteher beginnen den Tag mit einem Bummel über den Fischmarkt, halten die ersten Schwätzchen (mit Händen und Füßen oder anderen Nomaden) und lassen sich dann an der Riva, der Hafenpromenade zu einem Espresso und einer Krempita, einem Blätterteiggebäck mit Vanillefüllung, nieder. Mittags ist bei remote-arbeitenden Pizzafans die Basta Gourmet Bar an der Hafenpromenade besonders beliebt. Und weil die Kultur auch nicht zu kurz kommen darf, bietet nach getaner Arbeit der pompöse Alterssitz des Kaisers Diokletian viele Anreize, was man mit all dem verdienten Geld anstellen könnte. Serienfans buchen eine Games-of-Thrones-Tour und wer sich bewegen möchte, spielt eine Runde Picigin, ein Wasserballspiel, bei dem ein kleiner Ball zwischen fünf Mitspielern möglichst lange in der Luft gehalten werden soll. Wer dann immer noch Energie oder schon Appetit hat, stürzt sich ins Splitter Nachtleben. Besonders die Freunde von Livemusik kommen auf ihre Kosten.

Der kroatische Workationaufenthalt wird vom deutschen Staat mit einem Pauschalbetrag von 107 Euro Übernachtungskosten und 35 Euro für Verpflegungsmehraufwendungen unterstützt.