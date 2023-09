Die weiterhin hohen Temperaturen und die vielen Regenfälle in den letzten Wochen und Monaten haben auf der Baleareninsel Mallorca zu einer regelrechten Mückenplage geführt. Wie das „Mallorca-Magazin“ berichtet, halten Experten ein Ende der Mückenplage nicht vor Ende Oktober für realistisch. Die aktuellen Bedingungen sind für die Vermehrung der Mücken ideal. An einigen Orten der Insel breitet sich auch die gefährliche Asiatische Tigermücke aus. Auch Kakerlaken vermehren sich auf Mallorca derzeit immer schneller.

Auch interessant: Abzocke auf Mallorca: Restaurants verlangen Geld für Eiswürfel

Mückensaison dauert in diesem Jahr länger

Der Zoologie-Professor Miguel Àngel Miranda erklärt jedoch im Interview mit dem „Mallorca-Magazin“, dass dies nicht untypisch für Mallorca sei. „Jedes Jahr im Spätsommer oder Herbst kommt es zu einer Vermehrung von Mücken und Kakerlaken im gesamten Mittelmeerraum. Daran ist nichts Besonderes.“ Besonders ist nur, dass diese Phase bis Ende Oktober andauern könnte.

Sobald die Temperaturen im Winter fallen, haben die Kakerlaken und Mücken keine Chance sich weiterzuvermehren. Die Lebenserwartung liegt bei nur knapp einem Monat. Können sich die Mücken und Kakerlaken dann nicht ausreichend fortpflanzen, schrumpft die Population drastisch.

Das Auswärtige Amt empfiehlt Reisenden in Mückenregionen, Stellen mit stehendem Wasser zu meiden, lange Kleidung zu tragen und Haut sowie Kleidung mit Mückenschutzmittel einzusprühen.

Asiatische Tigermücke breitet sich in Europa aus

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC warnte erst kürzlich vor dem steigenden Risiko durch von Mücken übertragene Krankheiten. Die Asiatische Tigermücke breite sich in Europa weiter aus. Die Zahl betroffener Regionen des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) habe sich binnen zehn Jahren fast verdreifacht. Anders als heimische Mücken nutzen die weiß gestreiften Tiere häufig kleine Wasserreservoirs etwa in Untersetzern von Blumentöpfen und sind vor allem im urbanen Umfeld verbreitet – auch in großen Städten.

Sticht eine Tigermücke einen Infizierten, können sich aufgenommene Viren in dem Insekt vermehren und auf weitere Menschen übertragen werden, wenn die Mücke erneut zusticht. Entscheidend ist dabei allerdings nicht allein das Vorkommen der Mücken: Zika-Viren zum Beispiel benötigen Experten zufolge große Hitze, um sich gut in den Mücken vermehren können, mit Temperaturen, die in Deutschland bisher eher selten erreicht werden. Das Dengue-Virus hingegen kann sich auch bei gemäßigten Temperaturen gut in den Mücken vermehren. Der Erreger verursacht langanhaltende Gelenkbeschwerden etwa in der Hand, die oft als rheumatische Erkrankung verkannt werden.

(mit dpa-Material)