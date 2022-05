Badefreunde eröffnen mit einem gemeinsamen Lauf die Saison im Ostseebad Travemünde. Foto: Markus Scholz/dpa FOTO: Markus Scholz Tourismus Anbaden in Travemünde: „Das Meer ist eröffnet“ Von dpa | 14.05.2022, 16:34 Uhr

Der Sommer ist noch fern, doch viele können ein Bad in der Ostsee kaum noch erwarten. In Travemünde stürzen sich beim sogenannten Anbaden zahlreiche Unerschrockene in die Fluten und eröffnen so die Badesaison.