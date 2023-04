Zigarettenkippen am Strand sind ein großes Ärgernis. Foto: dpa/Carsten Rehder up-down up-down Nord- und Ostsee An diesen Stränden in Norddeutschland herrscht rauchfreie Zone Von Alexander Barklage | 24.04.2023, 16:02 Uhr

Das Rauchen an immer mehr Stränden in Deutschland wird verboten oder zumindest eingeschränkt. Besonders an Nord- und Ostsee reagieren immer mehr Kommunen und Gemeinden auf lästigen Qualm und weggeworfene Glimmstängel. Wo das Rauchen bereits verboten ist.