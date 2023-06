Schauspieler Hans Sigl lächelt von Plakaten, von Postkarten, von Souvenirtassen. Der Darsteller des „Bergdoktors“ Dr. Martin Gruber in der gleichnamigen Fernsehserie ist allgegenwärtig. Seit 2008 die erste Staffel ausgestrahlt wurde, sieht und bewundert jede Woche ein Millionenpublikum die Landschafts- und Dorfbilder der Tiroler Ferienregion am Wilden Kaiser. Die Dreharbeiten zur 17. Staffel beginnen in diesem Sommer. Den zahlreichen „Bergdoktor“-Fans genügt es aber schon lange nicht mehr, ihr Idol nur auf dem Bildschirm zu bewundern. Während der Fan-Tage (im Mai und September) kulminiert der Rummel am Fuße der markanten Kaiserfelsen. Wenn Hans Sigl und seine Schauspielkollegen vor Ort Autogrammstunden geben und mit auf Bergdoktor-Wanderung gehen, scharen sich die Anhänger um sie.

Geführte Filmwanderungen in einer Bilderbuch-Bergwelt

„I versteh‘ ja das ganze Spektakel um den Bergdoktor net so ganz“, raunt Walter vom Radelverleih. „Der wahre Star in der Serie ist doch unser Wilder Kaiser.“ Da wird ihm kaum jemand widersprechen - außer natürlich die eingefleischten Doktorfans. Denn die Drehorte liegen so kitschig-schön in einer Bilderbuch-Bergwelt, dass sie schon fast wie aus einer anderen Welt wirken. Aber es gibt sie tatsächlich. Geführte Filmwanderungen und Traktorfahrten bringen die sehnsüchtigen Fans zu den Schauplätzen der Serie, die sich hauptsächlich in den Orten Going, Ellmau und Söll verteilen sowie in den Bergen drumherum.

Der aktive Besucher kann die Filmkulissen auch auf eigene Faust entdecken, etwa in Form einer Bergdoktor-E-Bike-Tour. Zwei offizielle Routen stehen zur Auswahl: die „Seeblick-Tour“ und „Vom Dorfplatz über die Praxis zum Gruberhof“. Dabei bieten alle zwei eine Auswahl der schönsten Locations, wie etwa den Hintersteiner See und den Kirchplatz in Going. Wahre Bergdoktor-Fans spulen natürlich beide Touren ab, die Sportlichen darunter wählen sogar eine große Runde über den Berg, die „Brandstadlrunde“. Allerdings sollte man nicht aufs Rad steigen, wenn gerade gedreht wird oder Fan-Tage veranstaltet werden. Dann herrscht entweder zu viel Rummel oder interessante Orte sind weiträumig abgesperrt. Die meisten Elektroradler starten ihre Tour an der Kirche in Ellmau. Erster Halt ist die Bergdoktor-Praxis auf einer kleinen Anhöhe über dem Ort. Dort drängen sich schon morgens um neun die Neugierigen. Vor dem 300 Jahre alten Bauernhaus mit üppigem Blumenschmuck machen an manchen Tagen hunderte Besucher ihr Selfie für die Lieben zu Hause. „Im Weißachgraben wird‘s dann schnell ruhiger“, weiß der Walter. Mehr als 700 Höhenmeter stehen an hinauf zum Hartkaiser. Es geht auf Asphalt und Schotter an sonnengegerbten Heuhütten und saftigen Almwiesen vorbei. Selbst mit Elektroantrieb kommt man hier zuweilen ins Schwitzen.

Eine Rast bei Käsebrot und g‘spritztem Apfelsaft in der kleinen, urigen Ranhartalm sorgt für neue Energie. Sollte der Akku schon eine Aufladung benötigen, empfiehlt sich ein kurzer Abstecher zum Berggasthof Jochstub‘n Alm. Der Blick zum Jochstub‘n-See und zu den Felswänden des Kaisergebirges entschädigt für alle Mühe und Schweißtropfen. Wer es ganz ruhig bevorzugt, der macht einen Abstecher zur Kummereralm. Im sanft auf neoalpin getrimmten Ambiente sitzt man dort jenseits des Bergbahn- und Bergdoktor-Rummels bei bezauberndem Rundblick und löffelt kräftig-würzige Kaspressknödelsuppe.

Herrlicher Blick vom Alpengasthof Gruberhof zur Hohen Salve

Die Route führt weiter durch eine liebliche Almlandschaft über den Brandstadl zum Söller Bromberg und weiter zum Alpengasthof Gruberhof. Dort wartet nicht nur eine weitere Akkuladestation, sondern auch eine exzellente Küche und ein herrlicher Blick hinüber zur Hohen Salve. Und ganz in der Nähe befindet sich der wichtigste Bergdoktor-Drehort, der Berghof Köpfing alias Gruberhof, dem Wohnhaus der Bergdoktorfamilie. Aber für Radler heißt es Vorsicht. Der Abstecher zum schmucken, uralten Bauernhaus erfordert etwas Fahrtechnik auf den steilen Bergwegen. Gegen Eintrittsgeld darf man das Bauernhaus sogar besichtigen - inklusive grandioser Aussicht ins Tal. Kein Wunder, dass in dieser Traumlage besonders viele Filmszenen am Tisch oder an der Holzbank vor dem Haus spielen.

Die Stampfangerkapelle: Wer mit dem Fahrrad ins Ortszentrum von Söll fährt, kommt hier vorbei. Foto: Armin Herb/SRT Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Viele Asphaltserpentinen führen hinunter zur Talstation Hochsöll, vorbei an der Stampfangerkapelle, wo auch schon Hansi Hinterseer drehte, direkt ins Ortszentrum von Söll. Von dort folgt die Bergdoktor-Route dem Radweg Richtung Scheffau und weiter nach Ellmau. Selbstverständlich locken in all den Kaiser-Orten prächtige Gasthöfe zur ausgiebigen Pause in zünftiger Umgebung. Aber man kann auch im Bergdoktor-Ambiente speisen, denn im Gasthof Föhrenhof werden die Innenaufnahmen für das Film-Gasthaus „Wilder Kaiser“ gedreht. Dazu biegt man zwischen Scheffau und Ellmau in den Ortsteil Auwald ab. Die Radwegschilder weisen schließlich den Weg zurück nach Ellmau und Going. Ganz Eifrige gönnen sich noch einen Abstecher zum Hintersteiner See und zur Walleralm. Das ist auch Wilder Kaiser pur - und (fast) ohne Bergdoktor-Ambiente.

Weitere Infos auf: wilderkaiser.info