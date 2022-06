HANDOUT - Panoramablick aufs Münster: Menschen treiben mit ihrem Wickelfisch in Basel den Rhein hinab. Foto: Markus Buehler/Sitzerland Tourism/dpa-tmn - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Markus Buehler Abkühlung gefällig? Alles im Fluss: Stadtschwimmen in der Schweiz Von dpa | 23.06.2022, 05:05 Uhr

Schweizer gehen gern ins Wasser. In Flüssen schwimmen sie durch die Städte - in Bern in der Aare, in Zürich in der Limmat und in Basel im Rhein. Also Wickelfisch gepackt und ab ins kühle Nass!