„Ach sind die süüüß!!“ Groß ist die Verzückung beim Anblick der ersten Seeotter, die lässig auf dem Rücken neben unserem Schiff treiben. Die Pelztiere bilden sozusagen das Begrüßungskomitee bei unserer „26 Glacier Cruise“ durch den Prince William Sound in Alaska. Der Name ist Programm. Bei der Fahrt durch die wild zerklüftete Fjordlandschaft passiert der „Klondike Express“, ein hochmoderner, pfeilschneller Katamaran, 26 Gletscher. Ein Großteil von ihnen mündet direkt ins Meer.

Von Anchorage über den Anton-Anderson-Tunnel nach Whittier

Start der sechsstündigen Gletscherkreuzfahrt ist in Whittier, einem der wahrscheinlich skurrilsten Orte in den USA. Rund 85 Kilometer südöstlich von Alaskas größter Stadt Anchorage gelangt man über den einspurigen, vier Kilometer langen Anton-Anderson-Tunnel nach Whittier. Alle 270 Einwohner dort leben in einem schmucklosen Beton-Wohnblock. Dessen Tristesse wird nur noch übertroffen von einer Betonruine am Ortsrand. Whittier entstand zu Beginn des Kalten Krieges in den 1950er Jahren. Wegen der Nähe zu Sibirien erachteten es die USA als notwendig, die Sicherheit der Region zu stabilisieren. Heute legen in Whittiers Tiefseehafen auch die großen Kreuzfahrtschiffe an, die von der Pazifikküste der USA oder Kanada entlang der Inside Passage über den Golf von Alaska kommen. Die Strecke zählt zu den schönsten Kreuzfahrtrouten der Welt.

Verheerendes Tankerunglück im Jahr 1989

Schnell ist der trostlose Eindruck vom Tisch, sobald der „Klondike Express“ ablegt und in die atemberaubende Naturpracht mit Regenwald, steilen Bergflanken und Dutzenden von Wasserfällen eintaucht. Wildlife-Guide Marty erinnert an das verheerende Tankerunglück der „Exxon Valdez“ aus dem Jahr 1989. Das Schiff war kurz nach dem Ablegen in Valdez auf ein Riff aufgelaufen, infolgedessen 40.000 Tonnen Rohöl ungehindert ins Meer des Prince William Sound gelangt sind - eine der verheerendsten Naturkatastrophen der Welt. 2.000 Kilometer Küste wurden verunreinigt, hunderttausende Meerestiere und Seevögel verendeten, Fischer verloren ihre Existenz. 34 Jahre nach dem Unglück hat sich das Ökosystem des Prince William Sound scheinbar wieder erholt. Auf den Betrachter wirkt der weitverzweigte Sund und die vergletscherten Berge, die ihn einsäumen, unberührt, kristallklar und kostbar. Alles wieder paletti? Das nun auch nicht. Naturschutzorganisationen verweisen nach wie vor auf Ölspuren unter dem Meeresgrund.

Mächtiger Harvard Gletscher am Ende des College Fjords

Wir steuern den College Fjord an, dessen 13 Gletscher nach amerikanischen Eliteuniversitäten benannt sind. Bald tauchen erste Eisschollen auf, die immer dichter werden und den Kapitän zu einem flotten Slalomtanz veranlassen. Er drosselt das Tempo, um die Robben, die es sich auf den Schollen bequem gemacht haben, nicht über Gebühr zu stören. Das Ende des College Fjords bildet der mächtige Harvard Gletscher, wo der Motor abgeschaltet wird. Es dauert nicht lange und eine erste Eisschicht bricht mit Getöse von der 2,5 Kilometer breiten Gletscherzunge ins Meer. Zwei Kajaks, die sich von einem anderen Schiff aus nahe an die hochhaushohe Gletscherwand gewagt haben, kommen gehörig ins Schaukeln. Abgesehen von diesen kleinen Unruhen ist in dieser Region kein Wellengang zu befürchten.

Auf dem ‚‚Klondike Express": Mit dem pfeilschnellen Katamaran werden in Alaska 26 Gletscher passiert. Foto: Brigitte von Imhof / SRT-Bild

Es geht weiter durch die enge Esther Passage, die von einem dichten Zauberwald flankiert wird. Weißkopfseeadler kreisen über uns. Am Ufer machen wir einen Schwarzbär aus. Auf der Weiterfahrt zum nächsten Gletscherfjord sehen wir Bojen, die den Standort von Shrimp-Fallen markieren. Die werden, mit Ködern versehen, in bis zu 200 Meter Tiefe gelassen. Prince-William-Sound-Shrimps zählen zu den größten und aromatischsten ihrer Art und zählen zusammen mit den riesigen King Crabs zu Alaskas begehrtesten Delikatessen. Wildlife-Guide Marty erinnert die Passagiere daran, dass das „Exxon Valdez“-Tankerunglück nicht die erste Katastrophe war, die über die Region hereingebrochen ist. 1964 war der Prince William Sound das Epizentrum des zweitschwersten je gemessenen Erdbebens. 9,2 Punkte auf der Richterskala, viereinhalb Minuten lang, richtete das Karfreitags-Erdbeben enorme, bis heute sichtbare Schäden an. Landesteile sackten mehrere Meter ab, Tsunamis setzten Gebiete unter Wasser und löschten Ortschaften aus. Dank der dünnen Besiedlung Alaskas belief sich die Opferzahl auf „nur“ 129 Menschenleben.

Etwa 5 Prozent der Fläche Alaskas sind von Gletschern bedeckt

Am Ende des nächsten Fjords wird uns ein bombastischer Empfang beschert. In einem Halbkreis „fließen“ mächtige Gletscher ins Meer, dazwischen donnern Wasserfälle in die Tiefe. Umgeben von solch überbordenden Eismassen ist man versucht, das Thema Gletschersterben für eine Weile zu verdrängen. Natürlich ist das eine Illusion. Noch wird etwa fünf Prozent der Fläche Alaskas von Gletschern bedeckt. Doch die Gletscherschmelze schreitet unaufhaltsam fort. Auf dem Rückweg nach Whittier statten wir den Kittiwakes einen Besuch ab. Tausende dieser Seemöwen bewohnen eine steile Felswand. Jede auch noch so kleine Kerbe wird als Nistplatz genutzt. Der „Klondike Express“ wird vom Geflatter und Geschrei fast verschluckt. Im Anton-Anderson-Tunnel wird es wieder stockfinster und still. Nach dem Ausflug in ein einzigartiges Naturwunderland geht es wieder zurück in die Zivilisation.

Seeotter und Seemöwen: Bereits am Anfang des Prince William Sounds in Alaska „begrüßen" erste Tiere die Touristen. Foto: Brigitte von Imort / SRT-Bild