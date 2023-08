Spaziergang durch Funchal

Die Hauptstadt Funchal kann gut bei einem Tagesausflug zu Fuß erkundet werden. Bei einem Spaziergang durch die Altstadt mit ihren historischen Gebäuden und schmalen Gassen mit Kopfsteinpflaster gibt es viel zu sehen. In zahlreichen Restaurants und Cafés lässt es sich gut verweilen. Auf dem Mercado dos Lavradores, einem Markt direkt im Herzen von Funchal, der seit mehr als 80 Jahren ein fester Treffpunkt und Einkaufsziel in Funchal ist, können Urlauber Obst und Gemüse, Fisch, Käse und Fleischprodukte probieren und kaufen. Viele Stände bieten frische regionale Produkte, exotische Früchte und Blumen an. Auch Kunsthandwerker verkaufen ihre handgemachten Waren. So wird die Markthalle mit ihren unterschiedlichen Ständen zu einem farbenfrohen Ambiente, das sich über drei Etagen erstreckt.

Wal- und Delfin-Beobachtungstour

Ebenfalls schön ist der Hafen Funchals. Von hier aus können Urlauber eine Wal- und Delfin-Beobachtungstour beispielsweise mit einem Katamaran machen, die für viele ein Highlight ist. Bei dem Bootsausflug können unterschiedliche Wale und Delfine in freier „ Wildbahn“ beobachtet werden. Auch Meeresschildkröten werden bei den Bootstouren regelmäßig gesichtet. Vor allem Delfine sind oft sehr zutraulich und kommen nah an das Boot geschwommen. Die Chance, Delfine und Wale zu sehen, liegt bei circa 80 Prozent. Viele Veranstalter versprechen Besuchern eine zweite kostenlose Bootsfahrt, wenn bei der ersten keine Tiere gesehen wurden.

Botanischer Garten Monte Palace

Der tropische Park Monte Palace gilt als einer der schönsten Parks weltweit. Er liegt an einem Hang in Funchal. In dem etwa 70.000 Quadratmeter großen botanischen Garten wachsen über 100.000 Pflanzenarten aus aller Welt. Besucherinnen und Besuchern bekommen einen Einblick in die abwechslungsreiche Flora und Fauna. Neben vielen überwiegend tropischen Pflanzen hat der Park viele Teiche, Skulpturen und unter anderem auch einen japanischen Garten. Der Park lädt zum Spazieren, Verweilen und Entspannen ein .Die meisten Besucher fahren mit der Seilbahn aus dem Stadtzentrum von Funchal hinauf zum tropischen Garten, aber auch mit dem Auto oder Bus ist der Park erreichbar. Parkplätze gibt es vor Ort.

Korbschlittenfahrt mit dem „Carreiros do Monte“

Zurück nach unten fahren viele Touristen außerdem gerne mit einem Korbschlitten, dem so genannten „Carreiros do Monte“. Die Korbschlittenfahrt hat auf Madeira Tradition. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war sie das erste öffentliche Verkehrsmittel der Insel. Heute ist es eine der beliebtesten Touristenattraktionen auf Madeira, die viele Touristen nicht verpassen wollen. Etwa zwei Kilometer lang ist die Strecke, die die Korbschlitten auf öffentlicher Straße den Berg hinabfahren. Eine Fahrt dauert etwa zehn Minuten. Sie endet jedoch deutlich vor der Seilbahnstation, daher ist noch ein etwa 30 Minuten langer Fußweg einzuplanen, um zurück in die Altstadt von Funchal zu kommen. Alternativ kann auch ein Bus genommen werden.

Aussichtsplattform Cabo Girão

Cabo Girão ist die höchste Steilklippe Europas und die zweithöchste der Welt. Auf der Aussichtsplattform stehend, dem „Skywalk“ aus einer dicken Glasscheibe, befindet man sich 580 Meter über dem Meeresspiegel. Von dort oben bietet sich einem ein schöner Blick über die Südküste Madeiras mit ihren Terrassenfeldern. Von der Aussichtsplattform aus ist außerdem Funchal in der Ferne zu sehen und mit einem Blick nach unten das Meer und die Klippen. Für diese Aussicht sollten Besucher schwindelfrei sein. Der Zugang ist kostenlos.

Wundervoller Panorama-Ausblick: Auf Madeira befindet sich auch die höchste Steilklippe Europas sowie mehrere Wasserfälle. Für Wanderer gibt es auf der Insel im Atlantik einige attraktive Wege. Foto: Sara Marlene Krüger Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Levada-Wanderung zum Risco Wasserfall und den 25 Fontes Falls

Die schönen Wanderwege auf der Insel gehören zu den beliebtesten Aktionen auf Madeira. Hier ist es am einfachsten, wenn Wandernde den Levadas folgen. Das sind Bewässerungskanäle, die an den Gebirgshängen und durch Tunnel verlaufen. Sie wurden bereits im 15. Jahrhundert verwendet, um das Wasser aus niederschlagsreichen Regionen in regenarme Gebiete zu befördern. Um die Levadas regelmäßig zu warten, wurden kleine Wege oder Mauern gebaut, die entlang der steinernen Wasserläufe durch die Wälder Madeiras vorbei an Wasserfällen und Felsen führen.

Eine der beliebtesten Strecken ist entlang der Levadas zu den 25 Fontes Falls. Dieser Wanderweg ist landschaftlich besonders schön. Bei dieser Wanderung kann auch mit einem kurzen Umweg der Risco Wasserfall angeschaut werden. Urlauber laufen hier durch die sogenannten Baum-Tunnel entlang der Levada. Die Bäume ragen teilweise wie Bögen über den Wanderweg, zwischendurch bieten sich immer wieder schöne Aussichten. Bei den 25 Fontes Falls handelt es sich um 25 kleine Wasserfälle, die aus kleinen Spalten in einer Felswand in eine Lagune fließen. Der Risco Wasserfall hingegen ist schon eine Nummer größer. Er stürzt von einem hohen Felsen 100 Meter in die Tiefe. Die Wanderung dauert drei bis vier Stunden und ist bei einer Strecke von etwa zwölf Kilometern auch für Anfänger gut zu meistern. Wanderschuhe sind empfehlenswert.

Leuchtturm in Ponta do Pargo

Ganz im Westen der Insel Madeira befindet sich der Leuchtturm (“Farol“) von Ponta do Pargo. Dieser stammt aus dem Jahr 1992 und wurde auf einer 290 Meter hohen Klippe errichtet. Von dort hat man einen schönen Ausblick auf den Atlantik und die Westküste. Im Leuchtturm befindet sich ein kleines, kostenfreies Museum, in dem Touristen Informationen zu den Leuchttürmen der Insel bekommen können. Empfehlenswert ist der Aussichtspunkt neben dem Leuchtturm vor allem abends bei Sonnenuntergang. Hier haben Urlauber einen wunderschönen Blick auf das Meer und die untergehende Sonne. Der Leuchtturm ist bequem mit dem Auto zu erreichen.

Wanderung vom Pico do Arieiro zum Pico Ruivo

In der Mitte der Insel ragen die höchsten Gipfel von Madeira empor. Der höchste Berg ist der Pico Ruivo mit 1.862 Metern. Dieser bildet zusammen mit dem Pico do Arieiro, dem Pico das Torres und dem Pico Grande das Hochgebirge der Insel. Eine Wanderung zwischen dem Pico do Arieiro und dem Pico Ruivo wird besonders gerne gemacht. Die meisten Wanderer starten am Pico do Arieiro, der mit dem Auto zugänglich ist. Von dort aus gibt es einen ausgeschilderten Wanderweg, der zum Pico Ruivo führt. Für die Wanderung brauchen Urlauber etwa vier bis fünf Stunden Gehzeit. Wer nicht wandern möchte, sollte den Ausblick vom Pico do Aireiro trotzdem auf keinen Fall verpassen. Die Fahrt dorthin lohnt sich auf jeden Fall. Auch der Sonnenaufgang über den Wolken auf dem Pico Aireiro früh am Morgen ist einmalig und definitiv das frühe Aufstehen wert. Beim Sonnenuntergang am Abend lässt sich ein romantisches Picknick genießen. Sowohl die Aussicht als auch die Wanderung sind allerdings wetterabhängig. Denn es passiert nicht selten, dass die Berge von Wolken umhüllt sind und die Aussicht bei der Panorama-Wanderung nicht vorhanden ist.

Ein Tipp: Morgens ist es meist wolkenloser als nachmittags. Für die Wanderung empfiehlt es sich deshalb, früh aufzustehen und vorab die Webcam am Pico do Arieiro zu prüfen.

Weitblick im Sonnenschein: Die Landschaft auf der Insel im Atlantischen Ozean ist vulkanischen Ursprungs und hat Mittel- bis Hochgebirgscharakter. Foto: Sara Marlene Krüger Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Spaziergang am Ponta de São Lourenço

Die lange und schmale Halbinsel Ponta de São Lourenço mit ihren tiefen, zerklüfteten Felsen ragt im Osten der Insel ins Wasser. Im Gegensatz zu der übrigen Landschaft auf Madeira mit viel grüner Natur ist die Landzunge karg mit vulkanischen Steinformationen. Ponta de São Lourenço kann mit dem Auto erreicht werden. Hierbei bietet sich die Fahrt zum Miradouro da Ponta do Rosto an, ein Aussichtspunkt, von dem die rot-braun schimmernden Felsen sehr gut zu sehen sind. Urlauber können auch Wanderungen am Ostkap entlang der bizarren Felsformation machen. Auf den Wanderungen zur äußersten Spitze des Ostkaps sind präparierte Strecken ausgewiesen. Hier und da gibt es gepflasterte Wege und Stufen. Da die meisten Flächen und vor allem die abschüssigen Felsen nicht gesichert sind, ist hier Vorsicht geboten, denn die Küste fällt teilweise hunderte Meter senkrecht ins Meer. Für die Wanderung sollten etwa drei bis vier Stunden eingeplant werden. Der Startpunkt liegt hinter Caniçal am Wendekreis des Ponta de São Lourenço.

Naturpools in Porto Moniz

Die Vulkanbecken in der ruhigen Küstenstadt Porto Moniz sind definitiv einen Ausflug wert. An der Nord-West-Küste liegend befinden sich die Piscinas Naturais do Seixal. In den natürlichen Salzwasserpools können Urlauber baden, entspannen und die Aussicht auf den Atlantik genießen. Insbesondere an der Nordküste von Madeira sind die Wellen und Strömungen oft zu gefährlich, um im offenen Meer schwimmen zu gehen. Die abgegrenzten Naturpools direkt am Meer sind kostenfrei und werden je nach Wellengang vom Atlantik mit frischem Wasser versorgt. An warmen Tagen eignen sich die Schwimmbecken gut für eine Abkühlung. In Porto Moniz gibt es außerdem ein kostenpflichtiges Meerwasser-Freibad, das Piscinas Naturais de Porto Moniz. Hier wurden die Steine abgeschliffen und flache Einstiege geschaffen. Die Becken sind etwa zwei Meter tief, an manchen Stellen gibt es auch Bereiche,wo i Kinder stehen können. Zwischen den Badegästen schwimmen immer mal wieder kleine Fische herum. Das Schwimmbad ist ganzjährig geöffnet, im Sommer allerdings oft sehr voll.

Mehr Flexibilität mit dem Auto

Es empfiehlt sich, auf Madeira einen Leihwagen zu mieten. Da die Busse nicht überall verlässlich fahren und gebuchte Tagesausflüge meist ein striktes Programm vorgeben, ist es schöner, flexibel und unabhängig mit einem eigenen Auto unterwegs zu sein. So kann auch zeitlich besser entschieden werden.