Nach einigen Stunden im Zug, die durchaus an den Nerven zehren können, setzt schon mit der Einfahrt in den Bahnhof von Zell am See Entspannung ein. Vermutlich liegt es an dem bereits durch die Fenster zu erspähenden See, dessen ruhige Wasseroberfläche die letzten hinter den Bergen hervorkommenden Sonnenstrahlen des Tages reflektiert. Nach Ankunft und einem ersten Rundgang durch den kleinen Stadtkern geht es zum Ufer.

Denn von dort kann man am Abend den Blick auf den jährlichen Zeller Seezauber werfen: Wasserfontänen werden hier mit einer Licht- und Laserinstallation künstlerisch zur Geltung gebracht. Gleichzeitig werden Bilder der Region projiziert. Dreimal in der Woche von Mai bis Ende Oktober bewegt sich das Wasser synchron und in den unterschiedlichsten Farben zu einem musikalischen Motto. An diesem Abend sind es epische, beinahe mystisch anmutende Klänge, zu denen sich die einzelnen Wasserstrahlen ineinander verschlingen. Zwei Tage später werden die größten Hits der 90er-Jahre parallel gespielt, und Bands wie N*SYNC würden sicher nicht schlecht staunen, sähen sie eine derartige Choreografie. Ein netter Willkommensgruß, wenn man so will.

Tracey Anderson begeistert auch viele Kinder vom Fahrradfahren. Foto: Magnus Horn Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Radtour in den Bergen

Vom flachen Wasser am Abend geht es in die Berge. Wobei mir das bei der Fahrt ins benachbarte Kaprun noch nicht gänzlich klar gewesen war. Kaprun ist der Ausgangspunkt meiner geführten Gravelbike-Tour – ein Fahrrad, das gleichzeitig für asphaltierte wie auch unbefestigte Wege geeignet ist. Die Gänge springen zügig rauf und runter. Die Beschleunigung erfolgt schnell. Das merke ich schon beim ersten leichten Tritt in die Pedale. Dennoch muss ich mich ranhalten, um das Tempo des Guides zu schaffen. Denn der 50-Jährige Tracey hat schon einige Fahrradkilometer mehr in seinen Beinen – wie seine durchaus spannende Biografie zeigt.

Tracey, aufgewachsen im amerikanischen St. Louis, war Arzt. In Denver, in den Rocky Mountains, hat er gearbeitet und – die Region legt es nahe – auch eine Leidenschaft fürs Fahrradfahren und Draußensein entwickelt. Zwei Jahre war er Mountainbike-Profi und wurde Landesmeister in Idaho und Arizona. 2010 zog er mit seiner Frau in ihr Geburtsland Österreich. „Das ist einfach Lebensqualität hier“, sagt er. Seinen Beruf als Arzt sollte er später, auch aufgrund bürokratischer Hürden, niederlegen. Stattdessen zog es ihn immer mehr in die Natur, seine Leidenschaft fürs Fahrradfahren, insbesondere Mountain- und Gravelbike, ließ ihn seine eigene Firma gründen, womit er auch zahlreiche Projekte für Kinder in der Region anstieß.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Bei dem Fahrtwind habe ich zwar Mühe, die mit leicht amerikanischem Akzent gesprochenen Worte zu verstehen, doch irgendwie klappt es. Wir fahren Richtung Zell, entlang des Sees. Noch ist es flach. Noch. Klar könne ich mir vorstellen, was „aufi“ bedeutet. Ich konnte es nicht. Schon hinter der nächsten Kurve liegt ein Anstieg, den ich nicht erwartet hatte. Es geht nicht „aufi“, es geht bergauf! 525 Höhenmeter werden wir am Ende geschafft haben. Nach jeder Kurve und Steigungen von bis zu 14 Prozent brennt nicht nur die Sonne von oben, sondern auch die Muskulatur in meinen Beinen. Doch als wir an einer kleinen Alm ankommen und ein kühles Getränk genießen, ist nicht nur meine Erleichterung groß, nein, es überwiegt ein bisschen Stolz. Immerhin: Auch Tracey gibt zu, dass es anstrengend für ihn gewesen sei.

War die Spannung beim Hochfahren noch am größten in den Beinen, so wurde sie bei der rasanten Abfahrt in die Arme und Hände verschoben, die krampfhaft den Lenker hielten. „Musst locker bleiben“, höre ich Tracey rufen. Ist klar. Doch wir kommen heile unten an. Die Fahrfreude überwiegt – mit dem Panorama der einhüllenden Berge des Nationalparks Hohe Tauern sowieso.

Ruhiges Kontrastprogramm

Am Nachmittag: Perspektivwechsel. Vom Schiff, mit dem wir auf dem Zeller See unterwegs sind, haben wir einen 360-Grad-Blick. Es ist ein wohltuendes Kontrastprogramm. Um uns herum tummeln sich Stand-up-Paddler, Schwimmer und Bootsfahrer. Wir lassen die Seele baumeln. In der Ferne ist noch Eis auf den Gipfeln zu erkennen. Bis in den Juli hinein finden an den höchsten Stellen noch Trainingscamps für Skifahrer statt. In Zell am See bietet beispielsweise das Familienskigebiet Schmittenhöhe und in Kaprun das Kitzsteinhorn winterliches Vergnügen. Im Sommer lockt es dann eher Radfahrer und Wanderer.

Stausee Mooserboden: Auf 2000 Meter Höhe wird ein wichtiger Grundstein für die Energieversorgung gelegt. Foto: Magnus Horn Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Beispielsweise könnte man auch entlang und hinauf zu den Stauseen in Kaprun wandern, die auf rund 2000 Metern liegen. Das machen wir am nächsten Tag aber nicht, sondern nutzen Bus und Schrägaufzug, bis wir oben angekommen sind am Stausee Mooserboden. Der Nebel ist am frühen Morgen noch dicht, doch schon bald öffnet sich der Schleier und präsentiert ein außergewöhnliches Bauwerk inmitten der von 3000-Meter-Bergen, wie dem Großglockner, umgebenen Landschaft. So können wir auch den weiter unten im Tal liegenden Stausee Wasserfallboden ausmachen. Das Wasser ist so türkis, dass man am liebsten hineinspringen möchte. Angesichts von vier Grad Wassertemperatur vermutlich keine gute Idee. Ohnehin dient das Wasser einem viel wichtigeren Zweck: der Energiegewinnung. Gemeinsam mit weiteren in der Nähe liegenden kleineren Stauseen wird die Kraft des Wasser mittels riesiger Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke in elektrische Energie umgewandelt – Stromversorgung für mehrere Tausend Haushalte.

Wir werfen heute aber auch einen Blick ins Innere der 107 Meter hohen obersten Staumauer. Mit einem Guide geht es durch den obersten von drei Gängen, den Kronengang. Er erklärt uns, dass einmal die Woche ein sogenannter Sperrnwärter entlang der in der Mauer liegenden Gänge geht und verschiedene Messpunkte kontrolliert. Da die Mauer in 20-Meter-Blöcke unterteilt ist, überprüft er unter anderem, ob an den Übergängen irgendwelche Veränderungen auftreten. „Früher wurde das alles handschriftlich erfasst, heute funktioniert das natürlich digital“, wird uns erklärt. Nur kurz beschleicht mich ein mulmiges Gefühl, als ich daran denke, dass an diese Mauer zu Hochzeiten rund 85 Millionen Kubikmeter Wasser drücken können.

Wieder im gleißenden Sonnenlicht, führt unser Weg noch kurz zum Ehrenmal „Aus Arbeit und Opfer ein Werk“. Denn die Entstehung dieser beeindruckenden Kraftwerksgruppe Kaprun rund um die Zeit des Zweiten Weltkrieges wurde auch durch die Arbeit von Tausenden Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern ermöglicht. Insgesamt starben den Angaben zufolge knapp 300 Menschen.

Naturschauspiel: die Sigmund-Thun-Klamm in Kaprun. Foto: Magnus Horn Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Kraft des Wassers

So ruhig wie das Wasser in den Stauseen liegt, so reißend fließt es in der Sigmund-Thun-Klamm. Die Kapruner Ache, ein Gebirgsfluss, hat diese über Jahrtausende geformt. Auf dem stabilen Holzstufenpfad brechen sich die Wassermassen auf dem rund 320 Meter langen Weg Bahn, zwischen den Felswänden hindurch. Einsenkungen, Ausbuchtungen lassen hier und da imposante Wasserstrudel entstehen, die erahnen lassen, welche Kraft sich dahinter verbirgt. Wir kommen am Ende an – am Klammsee, wo wieder ein wenig Ruhe einkehrt und sich die aufgezogenen Wolken auf der Oberfläche spiegeln. Das Wasser scheint hier warm genug, sieht man doch Familien, deren Kinder im flachen Wasser planschen.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Anreise: Zug: über München bis Zell am See, Haltestelle im Ort. Flug: nach Salzburg oder München. Auto: aus Richtung München in Richtung Salzburg – Lofer – Zell oder über Kufstein – St. Johann i.T. – Zell. Übernachten: 18000 Gästebetten in Zell und Kaprun – von Pensionen, über Campingplätze bis zu Familien- und Superior-Hotels. tirolerhof.co.at Essen: www.kraftwerk-restaurant.at, www.hotel-zum-hirschen.at/restaurant, www.weitblick-bruendl.at/de Aktivitäten: Radwegenetz und Routen bieten Auswahl für Genuss- oder Rennradler, Mountain- und Gravelbiker. Infos unter www.bikeaustria.com/de. Hinzu kommen rund 400 Kilometer ausgeschilderte Wanderwege. Mobilität: Mobilitätskarte für Übernachtungsgäste (1. Mai bis 31. Oktober): kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Sommerkarte (15. Mai bis 31. Oktober): Erhalt bei Buchung einer Partnerunterkunft inkl. Vergünstigungen. Infos: www.zellamsee-kaprun.com

So langsam werden die Verlockungen, ins Wasser zu springen, immer größer. Und so muss es dann am Ende der Reise doch noch sein: der Sprung, oder besser gesagt der watende Gang in den Zeller See.