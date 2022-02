Sturmtief FOTO: Wolfgang Kumm Panorama Neubrandenburg schließt Friedhöfe wegen Orkantief Von dpa | 18.02.2022, 11:26 Uhr | Update vor 14 Std.

Wegen des angekündigten Orkantiefs „Zeynep“ hat die Stadt Neubrandenburg erneut die Friedhöfe geschlossen. Bis Montagnachmittag sind Besuche auf dem Neuen Friedhof an der Oststadt und auf dem Waldfriedhof Carlshöhe nicht möglich, teilte die Stadt am Freitag mit. Beisetzungen sollen nach bisherigem Stand noch stattfinden, könnten aber bei größeren Baumschäden am Samstag ebenfalls noch abgesagt werden.