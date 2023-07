Ursprünglich von der Architektur kommend, befragt er mittels seiner performativen Interventionen, Skulpturen und Workshops unser gegenwärtiges Medienverhalten sowie die Öffentlichkeitsökonomien, die an soziale Netzwerke, Online-Plattformen oder digitale Verbreitungsstrategien geknüpft sind. Gesellschaftlich relevante Themen wie Überwachung, Datensicherheit oder Technikabhängigkeit stellt er zur Diskussion, indem er die Lücken, Widersprüchlichkeiten oder Absurditäten unseres digitalen Alltags in räumliche Setzungen überführt.

Einzelausstellung im Kirchenschiff 8. Juli bis 25 . Februar 2023 Eröffnung: 8. Juli , 16.00 Uhr (Kunsthalle Osnabrück)

Für die Kunsthalle Osnabrück wird der Künstler Aram Bartholl den Ausstellungsraum – die Kirche der Kunsthalle – in einen begehbaren Recyclinghof von Waren, Elektronikgeräten und digitalen Technologien verwandeln. Es entsteht eine sinnliche sowie funktionale Installation aus sich ergänzenden Ausstellungsteilen, die dazu einladen, über die Kreisläufe, Konsequenzen und Zukunftsperspektiven unseres täglichen Medien- und Güterkonsums nachzudenken.

30-Meter lange DHL-Packstation als Highlight

Ein begehbarer Parcours aus aufgetürmtem Elektroschrott lässt die Menge an verwertetem Material unseres Besitzes sichtbar werden und schafft eine einmalige Umgebung für die vielfältigen Vermittlungsangebote wie Workshops, Werkstätten, Repair-Cafés, Exkursionen, Vorträge und Filmvorführungen. Übergroße QR-Codes an den Kirchenwänden rahmen die Szenerie und werfen kritische Fragen zu unserer Verantwortung für unseren Umgang mit Energieressourcen, Rohstoffen und Arbeitsrechten in der digitalen Gesellschaft. Weiteres Highlight der Ausstellung ist eine 30-Meter lange DHL Packstation, die während der Ausstellungslaufzeit in Betrieb genommen wird. Ab dem 8. Juli 2023 können die Osnabrücker Bürger:innen und Besucher:innen ihre Päckchen in der Kunsthalle Osnabrück abholen und in den passenden Fächern aufgeben. Denn: Ihr Paket ist abholbereit!

Die Ausstellung wird kuratiert von Anna Jehle und Juliane Schickedanz, das Vermittlungsprogramm von Luisa Behr, Joscha Heinrichs, Anna Holms, und Christel Schulte.

Gefördert durch die Stiftung Niedersachsen und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Die VGH Stiftung fördert das zugehörige Vermittlungsprogramm zur Ausstellung. Mit freundlicher Unterstützung durch die Deutsche Post AG, Lerec Elektrorecycling GmbH und dem Osnabrücker ServiceBetrieb.

Mehr Informationen: Über Aram Bartholl größer als Größer als Zeichen Einzelausstellungen von Aram Bartholl waren in internationalen Institutionen zu sehen, unter anderem im ZKM in Karlsruhe (2020), im SMAC, Berlin (2019), in der Emmanuel Art Gallery, Denver (2019), im Kunstverein Arnsberg (2021 und 2016), im Palais de Tokyo, Paris (2015) oder im Kasseler Kunstverein (2013). Umfangreiche Arbeiten und Neuproduktionen waren zudem von ihm vertreten u. a. beim Werkleitz Festival „Modell und Ruine“, im San Francisco Museum of Modern Art (beide 2019), auf der Biennale d’art contemporain de Strasbourg, auf der Thailand Biennale, im Seoul Museum of Art (alle 2018) sowie bei Skulptur Projekte Münster und im Hyperpavillion auf der Venedig Biennale (beide 2017).

