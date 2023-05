Schon der Erstflug von TUI am FMO startete vollbesetzt, um Sonnenanbeter nach Mallorca zu bringen. Selbst aus den Niederlanden hat es viele Sommerfans an den FMO verschlagen, um mit TUI in die Sonne zu fliegen. Sven Winterstein, Leiter Flugplanung und Einkauf der TUI Deutschland, freut sich besonders über ausgebuchte Flugzeuge zum Start des Sommerflugplans am FMO: „Es ist schön, dass unser Angebot in der FMO-Region so gut angenommen wird.“ Vermutlich wird der Erstflug nicht der einzige ausgebuchte Flug in dieser Saison bleiben. Denn das TUI-Sommerprogramm lockt mit tollen Zielen.

Jeden Samstag startet TUI zur größten Kanarischen Insel Teneriffa, die Reisende mit ihren goldenen und sogar schwarzen Ständen lockt. Sonntags können Urlauber sich auf Gran Canaria freuen. Montags bringt TUI die Reisenden nach Fuerteventura, ideal für Wassersportfans. Wer mehr Lust auf die griechischen Inseln hat, der kann immer dienstags, mittwochs und donnerstags nach Kreta starten oder donnerstags und sonntags nach Rhodos. Ein Urlaub für die ganze Familie steht mittwochs und freitags mit Kos auf dem Flugprogramm. Die beliebteste Urlaubsinsel Deutschlands können Mallorca-Fans viermal wöchentlich montags, dienstags, freitags und samstags.

FMO-Marketingleiter Andrés Heinemann zeigt sich sehr erfreut über das besondere TUI-Engagement am FMO: „Diese beliebten Urlaubsziele komplettieren unseren außerordentlich attraktiven Sommerflugplan. Unsere Fluggäste wissen einen entspannten und stressfreien Abflug ab FMO zu schätzen.“

