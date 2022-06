Wer sich für die Arbeit hinter den Kulissen interessiert, kann an einer kostenlosen Kurzführung teilnehmen. Das FMO-Besucherserviceteam gibt Gästen einen Einblick in die Arbeit der Flughafencrew. Ein besonderes Highlight der Führung ist der Airbus A 400M der Bundeswehr, der exklusiv für diesen Tag am Flughafen platziert wird. Anmeldungen können nur vor Ort erfolgen.

Das historische einmotorige Flugzeug Antonov AN-2 Foto: iStock/Zigmunds Dizgalvis Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Oldtimer in der Luft und auf der Straße

Nach 50 Jahren Flughafengeschichte dürfen auch die Oldtimer der Luftfahrt nicht fehlen. Sowohl die berühmte als Rosinenbomber bekannte Douglas DC-3 Dakota der niederländischen Dakota Association als auch der größte einmotorige Doppeldecker der Welt, die Antonov AN-2 der Air Albatros, statten dem Flughafen Münster/Osnabrück einen Besuch ab. Die historischen Flugzeuge können dabei nicht nur bestaunt, sondern auch geflogen werden. Mit den angebotenen Rundflügen können die Gäste das Münsterland und das Osnabrücker Land aus einer neuen Perspektive erleben. Wer es dagegen etwas moderner mag, kann einen Hubschrauberrundflug mit Helitransair buchen.

Mehr Informationen: Hier können Sie die Rundflüge buchen größer als Größer als Zeichen Hubschrauberrundflug mit Helitransair DDA Classic Airlines mit DC-3 Rundflügen Air Albatros mit Antonov 2 Rundflügen Telefon: +49 (0)208-370191 E-Mail: service@rundflug-ruhrgebiet.de

Doch nicht nur historische Flugzeuge können bestaunt werden. Liebevoll restaurierte Oldtimer-Autos von Münster-Classics besuchen das FMO-Sommerfest. Damit wird auch Autoliebhabern ein besonderes Erlebnis geboten. Mit einer Kartoffel- und Käsehütte im Almhüttenstil sowie Grillstationen ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.