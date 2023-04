Wer vom FMO aus günstig in den Urlaub starten möchte, macht mit einem Flug der irischen LowCost-Airline Ryanair nichts falsch. Bis zu zehnmal wöchentlich nimmt Ryanair Kurs auf die beliebte Urlaubsinsel Mallorca. Auf der spanischen Insel erleben Badenixen sonnige Urlaubstage, weiße Sandstrände und eine entspannte Atmosphäre.

Für Urlauber, die es nach Griechenland verschlägt, startet Ryanair vom FMO aus nach Korfu. Die üppig bewachsene Insel bietet goldene Sandstrände, ruhige Buchten und charmante Bergregionen. In Kerkyra, wie die Griechen ihre Hauptstadt nennen, kommen Kulturliebhaber in der historischen Altstadt voll auf ihre Kosten. Auch die Besichtigung der Festungen und Burgen lohnt sich, um einen Blick in die Vergangenheit der Region zu werfen.

Neues Ziel: Zadar

Als neues Ziel fliegt Ryanair ab Juni auch Zadar an. Die charmante Stadt an der Adriaküste begeistert mit historischen Sehenswürdigkeiten und außergewöhnlichen Plätzen, wie die „Meeresorgel“ und der „Gruß an die Sonne“. Aber auch das Gebiet rund um Zadar hat einiges zu bieten. Bergige Landschaften, atemberaubende Nationalparks und über 1.000 Inseln, die erforscht werden wollen.

Bei Flügen von Ryanair ist ein Handgepäckstück in allen Tarifen enthalten. Wer mehr Platz braucht, der kann ein zusätzliches Handgepäckstück bis zu 10 kg dazubuchen, um am Zielflughafen nicht auf seine Koffer warten zu müssen. Natürlich kann man auch bis zu drei 20 kg Check-in-Gepäckstücke dazubuchen, um extra viel Gepäck mitnehmen zu können. Auch sperrige Gegenstände wie Kinderwagen, medizinische Ausrüstung, Musikinstrumente oder Sportequipment können gegen Aufpreis mitgenommen werden.