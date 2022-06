Korfu bietet wunderschöne Strände, hübsche Städtchen und über vier Millionen Olivenbäume zum Entdecken und Probieren. FOTO: iStock/Balate Dorin up-down up-down FMO Flughafen Münster/Osnabrück Last Minute Europas Sehnsuchtsorte entdecken 30.06.2022, 08:11 Uhr

Der Sommer 2022 ist auch in Deutschland angekommen, die Sommerferien stehen in vielen Bundesländern vor der Tür. Dank des Flughafens Münster/Osnabrück ist es auch aus unserer Region möglich, schnell und einfach in den Urlaub zu fliegen und die Seele baumeln zu lassen. Mit über 20 sonnigen Nonstop-Urlaubszielen ist für jeden Reisebegeisterten etwas dabei.