Das umfangreiche Sommer-Flugprogramm des Flughafens Münster/Osnabrück bietet vielversprechende Aussichten. Als neue Urlaubsdestination lockt Faro an der portugiesischen Algarveküste mit mildem Meeresklima, malerischen roten Felsen und lebendigen Naturparks. Für alle, die es in Portugal eher auf die Insel zieht, ist die Inselgruppe Madeira mit exotischen Blumen und tropischen Wäldern das perfekte Ziel.

Mit den Urlaubsklassikern in Spanien kann man ebenfalls nichts falsch machen. Die kanarischen Inseln verbinden herrliche Strände zum Relaxen mit malerischen Landschaften zum Entdecken. Neben Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa steht natürlich auch Mallorca wieder auf dem Reiseplan des FMO. Bis zu 25 wöchentliche Flüge werden durch Eurowings, Ryanair und Corendon Airlines nach Mallorca angeboten.

Kultur in der Türkei und weiße Strände auf den griechischen Inseln

Eine reiche Kultur finden Entdecker in der Türkei. Die Hauptstadt Ankara eignet sich für alle, die fern von touristisch überlaufenen Städten Geschichte erleben wollen. Die Hafenstadt Izmir dagegen bietet als größte Metropole der Türkei ein reges Treiben und historischen Ruinen in der Umgebung. Entdecker, die sich für Sehenswürdigkeiten aus der Antike interessieren, zieht es nach Antalya an der türkischen Riviera. In der Hafenmetropole Adana können Interessierte die atemberaubende Sabnci-Zentralmoschee besuchen. Im Landesinneren lockt in der Umgebung der Großstadt Kayseri der Nationalpark Göreme. Wer dagegen noch mehr von der nördlichen Türkei entdecken will, ist in Zonguldak gut aufgehoben. Die Stadt dient als Verkehrsknotenpunkt, um weitere Reiseziele ideal zu erreichen.

Die griechischen Inseln locken mit malerischen Stränden und grünen Landschaften.

Urlaubsfans dürfen sich auch auf die malerischen griechischen Inseln freuen. Auf Rhodos können es sich Badenixen an den weiten Stränden bequem machen und die Sonne genießen. Platz für die ganze Familie gibt es auch auf Kos allemal. Großartige Buchten und familienfreundliche All-inclusive-Anlagen bieten genug Raum für Groß und Klein. Aktivurlauber können sich auf Kreta so richtig austoben. Neben antiken Sehenswürdigkeiten, wie dem berühmten Palast von Knossos, gibt es die 18 Kilometer lange Samariaschlucht zu entdecken. Für eine gute Mischung aus Strandurlaub und Sehenswürdigkeiten bietet sich Korfu an. Kleine Buchten mit traumhaften weißen Stränden laden zum Sonnenbaden ein, während weitläufige Olivenplantagen und zahlreiche Kapellen Entdecker locken. Am Korrission See können sogar Flamingos beobachtet werden.

Vom FMO aus in die Welt starten

Für ein echtes Karibik-Gefühl kann man innerhalb von vier Stunden vom FMO aus nach Hurghada reisen. Das Urlaubs-Juwel bietet an der ägyptischen Küste am roten Meer türkises Wasser, feine Sandstrände und zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten für die ganze Familie.