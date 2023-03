Nach mehr als 20 Jahren bekommt der Markenauftritt des FMO einen frischen neuen Anstrich. Der Auftritt legt seinen Schwerpunkt auf die Regionalität des Flughafens, um den FMO noch tiefer in der Region zu verankern. Damit einher geht auch ein neues Logo und ein frischer Onlineauftritt. Das neue Logo besteht aus den drei Buchstaben „FMO“, wobei das F so gestaltet wurde, dass es an Flugzeugschwingen und an die markante Form des Vordachs des Abflugterminals erinnert. Passend zum neuen Logo wurde die Website www.fmo.de modernisiert, um eine bessere Übersichtlichkeit sowie Handhabung zu garantieren.

Foto: FMO Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der neue Look ändert natürlich nichts an der spannenden Auswahl an Urlaubszielen, die im Sommerflugplan 2023 vertreten sind. Nicht neu aber altbewährt sind die Flüge nach Mallorca. Bis zu 25-mal pro Woche wird die beliebte Urlaubsinsel vom FMO angeflogen. Auch die kanarischen Inseln Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa sind wieder im Sommerflugplan vertreten.

Wer historisch geprägte Landschaften entdecken möchte, der sollte einen Blick auf Antalya an der türkischen Riviera werfen. Bis zu dreimal täglich können Urlaubshungrige die sogenannte Perle des Mittelmeers vom FMO aus erreichen. Geschichtsträchtige Ortschaften gepaart mit kristallklarem Wasser können Interessierte auch auf den griechischen Inseln Kreta, Rhodos, Kos und Korfu finden.

Weite Sandstrände und kristallklares Wasser bieten auf Mallorca den idealen Badeurlaub. Foto: iStock/Balate Dorin Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zweimal wöchentlich haben Sonnenanbeter die Möglichkeit, nach Hurghada zu fliegen. Tauchfans kommen mit den zahlreichen Korallenriffen am ägyptischen Strandort voll auf ihre Kosten. Für einen Städteurlaub verschlägt es Entdecker vielleicht in die kosovarische Stadt Pristina, die dreimal wöchentlich angeflogen wird.

Ganz neu im Programm ist die die Küstenstadt Monastir. Wöchentliche Flüge bringen Kultur- und Aktivurlauber die beliebte Baderegion am Golf von Hammament in Tunesien. Ab Juni können Urlauber auch die römischen und venezianischen Ruinen in der kroatischen Stadt Zadar entdecken.

Wie üblich können auch Frankfurt und München vom FMO aus erreicht werden, um von dort aus Ziele auf der ganzen Welt anzusteuern. Beide Ziele werden viermal täglich angesteuert.