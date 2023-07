Foto: FMO Ein spannender Blick hinter die Kulissen FMO: Flughafenführungen sind wieder gestartet 28.07.2023, 05:00 Uhr

In Kooperation mit Greven Marketing bietet der Flughafen Münster/Osnabrück ab sofort wieder Flughafenführungen an. In der knapp zweistündigen Führung können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen des Flughafens werfen. Von spannenden Abfertigungsabläufen bis zu den neuen Löschfahrzeugen des FMO gibt es vieles zu sehen.