Bislang waren die Bereiche von Duty-Free und Gastronomie getrennt. Diese werden jetzt unter dem Begriff „all yours“ zusammengefasst und in einem offenen Konzept gemeinsam präsentiert. Gleichzeitig mit der Inbetriebnahme des neuen Areals erfolgte auch die Wiedereröffnung der beliebten Vielflieger-Lounge. Zudem gibt es jetzt einen neuen „Smoke & Vape Bereich“ in der Wartezone.

Reisende können unter anderem aus einem großen Angebot an Duft- und Pflegeprodukten wählen. Foto: FMO

Wer sich vor dem Abflug noch mit klassischen Reiseartikeln eindecken möchte, Lesestoff benötigt oder nach Mitbringseln sucht, der wird hier garantiert fündig: Neben dem klassischen Reisebedarf warten Sonnenbrillen, Schmuck, Spirituosen, Süßwaren sowie Buch- und Presseartikel auf die Reisenden. Großer Wert wird auf Produkte aus der Region gelegt. Den Anfang machen Artikel aus dem Münsterland, demnächst wird auch die Region Osnabrück mit typischen Produkten vertreten sein.

Darüber hinaus muss niemand seinen Flug mit knurrendem Magen antreten. Im Bereich „Your Kitchen“ gibt es ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken. Sandwiches und Salate für den kleinen Appetit, für den großen Hunger sind unter anderem Burger, Pasta und Pizzen im Angebot.

Wer sich vor dem Abflug noch stärken will, hat eine große Auswahl an Snacks und vollwertigen Mahkzeiten. Foto: FMO

An der Umsetzung des attraktiven Konzepts hat die Flughafengesellschaft bereits seit längerem gearbeitet, ehe die Corona-Pandemie auch diesen Zeitplan durcheinandergebracht hat. Betrieben wird das neue Konzept, das speziell für kleinere und mittlere Flughäfen entwickelt wurde, von der Firma Smartseller unter dem Namen „all yours“. Smartseller ist ein Joint Venture zwischen dem weltweit führenden Duty-Free-Experten Gebr. Heinemann und dem Verkehrsgastronomen Casualfood. Deutschlandweit ist der FMO der erste Flughafen, an dem dieses Konzept zum Tragen kommt, weltweit ist man neben dem Flughafen in Ljubljana ebenfalls in der „Pole Position“.

Prof. Dr. Rainer Schwarz, Geschäftsführer des FMO, ist mit dem neuen, attraktiven Konzept hochzufrieden: „Wir machen uns fit für die Herausforderungen der Zukunft. In den vergangenen Monaten wurden bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, die für die Fluggäste gar nicht auf den ersten Blick zu erkennen waren. Sei es die komplette Sanierung der Start- und Landebahn im vergangenen Herbst oder der Einbau einer neuen Gepäcksortieranlage. Neben dem neuen Markenauftritt mit Fokussierung auf den Begriff ‚FMO‘ sowie einem neuen Look im Check-In-Bereich wird nun mit der Neueröffnung im Abflugbereich der neue FMO auch für die Passagiere erlebbar“.

