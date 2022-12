Sobald ein Flieger vom Rollfeld in seine Halteposition gelotst worden ist, geht es los. Wie fleißige Ameisen schieben die Mitarbeiter des Bodenverkehrsdienstes dann im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr zeitgleich Brücken, Servicetreppen und andere andockende Gerätschaften an den Rumpf des gerade erst gelande­ten Flugzeugs und bearbeiten es von vorne bis hinten. Sie lassen die Gäste aussteigen, entladen den Gepäckraum, um ihn flugs wieder ebenso neu zu füllen wie den Tank mit Kerosin oder die Sani­täranlagen mit Wasser. Wenn alles ver­staut und aufgefrischt ist, erteilen sie grünes Licht für die Startfreigabe. Die Tätigkeit als Flugzeugabfertiger/in kann mit einer IHK-Prüfung oder einer inter­nen Prüfung zum korrekten Fahren und Verhalten auf dem Vorfeld ausgeübt wer­den. Es besteht außerdem die Chance, als nebenamtlicher Feuerwehrmann/-frau tätig zu sein.

Abwechslung ist garantiert

Das Besondere am FMO ist dabei im Unterschied zu den größeren Airports, dass hier jeder Mitarbeiter alles können muss. Vom Koffer- oder Frachtgut- über den Lotsen- bis hin zum Tankwagen ver­spricht der Job auf dem Boden der Flug­sachen viel Abwechslung. Im Winter kommt das Enteisungsfahrzeug hinzu, das alles, was am Flugzeug eingefroren ist, wieder eisfrei macht. Auch das Be­freien der Pisten vom Schnee gehört zum Winterdienst des für die Flugtauglichkeit zuständigen Bodenpersonals. „Jeden Tag gibt es etwas Anderes“, beschreibt der Landwirt und Feuerwehrmann Karl-Josef Schürmann aus Greven den Charme je­nes „breit aufgestellten“ Jobs, für den er sich vor 32 Jahren beworben hat. Heute stellt er als erfahrener Schichtleiter die multifunktionalen Teams zusammen und teilt sie so auf die Flugzeuge auf, dass diese schnell und effizient wieder bereit sind zum Abheben.