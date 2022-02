Corendon Airlines fliegt mehrmals die Woche die beliebtesten Urlaubsregionen vom Flughafen Münster/Osnabrück an. FOTO: Archiv FMO Flughafen Münster/Osnabrück Corendon Airlines mit attraktiven Zielen: Unser Partner für Touristikflüge 25.11.2020, 12:01 Uhr | Update vor 15 Std.

2019 ist Corendon Airlines am Flughafen Münster/Osnabrück gestartet. Seitdem hat sich die zur niederländisch-türkischen Corendon Touristic Group gehörende Charterfluggesellschaft am FMO etabliert. Auch in der kommenden Sommersaison fliegt Corendon zahlreiche touristische Ziele von Greven aus an.