Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen - das geht vielen in ihrem oft stressigen Alltag so. Ruhe, Gelassenheit und den Fokus für wichtige Dinge behalten fällt da oft schwer. Auch Ausgeglichenheit und Entspannung kommen oft zu kurz. Waldbaden ist eine Methode, um dieses bewusste Abschalten zu ermöglichen. Denn wo findet man mehr Ruhe, als im Wald?

Worum geht es beim Waldbaden?

Waldluft atmen, das Rascheln der Blätter und Singen von Vögel wahrnehmen, unterschiedliche natürliche Materialien ertasten oder auch schmecken - beim Waldbade werden alle Sinne angesprochen. Es geht darum, abzuschalten und sich keine Gedanken zu machen, mal kein Ziel zu verfolgen oder getrieben zu sein.

Das Waldbaden ist dabei eine Disziplin, die in vielen Ländern der Welt angewendet und in ihrem wissenschaftlichen Nutzen bestätigt wird. Sie dient vor allem dem Stress-Management und unterstützt so bei der Gesundheitsvorsorge. Positive Auswirkungen sind vor allem

die Stärkung des Immunsystems

reduzierte Stresshormone

die Senkung des Blutdrucks

verbesserter Schlaf

verbessertes Konzentrationsvermögen

Runterfahren, Ruhe finden und ein neues Gespür für den Wald bekommen. Foto: Baumwipfelpfad Bad Iburg

Den Wald intensiv erleben

Die zertifizierte Kursleiterin des Baumwipfelpfades Bad Iburg nimmt Teilnehmer nach vorheriger Anmeldung mit auf eine spannende Reise durch die Natur. Sie verbindet Waldbaden mit Naturritualen und sorgt damit für Ruhe, Ausgeglichenheit und Entspannung bei den Teilnehmern.