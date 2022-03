Der Baumwipfelpfad von oben FOTO: Baumwipfelpfad Bad Iburg Augmented Reality am Baumwipfelpfad Tiere, Pflanzen und Informationen durch Computeranimation 22.03.2022, 06:00 Uhr

Spannende Veränderungen stehen an beim Baumwipfelpfad in Bad Iburg. Den Waldlehrpfad kann man ab April 2022 in AR, also Augmented Reality, sehen und begehen.