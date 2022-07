Bis zum 31. August können Familien besonders günstig den Baumwipfelpfad in Bad Iburg besuchen. Dank der #ferienaktion steht dem Familiensommer in luftigen Höhen nichts mehr im Weg. Kinder und Jugendliche von 6 bis einschließlich 15 Jahren erhalten freien Eintritt, sofern sie jeweils in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen sind. Der Eintritt für jüngere Kinder ist regulär kostenfrei.

Auf dem charakteristischen Einstiegsturm sind Aussichtsplattformen auf drei Ebenen barrierefrei per Aufzug erreichbar. Foto: Baumwipfelpfad Bad Iburg

„Viele Familien machen sich Sorgen, dass im Moment alles teurer wird. Dem möchten wir mit der Ferienaktion entgegenwirken“, sagt Benjamin Veit Engelker, der Geschäftsführer des Baumwipfelpfad Bad Iburg UG, „Familien können mit der Aktion einen tollen Familiensommer auf dem Baumwipfelpfad verbringen.“

Virtuelle Realität trifft auf echtes Erlebnis

Auf fast 600 Meter Lauflänge erhalten Besucherinnen und Besucher an den Info-Stationen spannende und informative Einblicke in die Geschichte des Teutoburger Waldes. Ein besonderes Highlight ist der neue digitale Erlebnis-Park, der ganz einfach mit einer kostenlosen App entdeckt werden kann. Ein deutschlandweit einmaliges Erlebnis!

An 30 digitalen Stationen verschmilzt die reale Welt mit digitalen Inhalten in einer „Erweiterten Realität“, auch „Augmented Reality“ genannt. Neugierige können so auf spielerische Art und Weise ihr Wissen über den Wald und seine Bewohner erweitern oder virtuelle Tiere und ihr Verhalten beobachten. „Dieses ganz besondere Erlebnis ist ebenfalls im Angebot für den Familiensommer enthalten“, merkt Engelker an.