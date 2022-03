FOTO: Baumwipfelpfad Bad Iburg Schule im Grünen Grünes Klassenzimmer auf dem Bauwipfelpfad Bad Iburg 22.03.2022, 06:00 Uhr

Natur live und in Farbe erleben - das geht im Grünen Klassenzimmer des Baumwipfelpfades Bad Iburg. Der Unterricht im Freien ist eine besondere Erfahrung und spricht alle Sinne an. Eine Lernstunde, die Schüler UND Lehrer nicht so schnell vergessen.