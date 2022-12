Im September 2019 wurden vier kostbar ausgestattete Paradeappartements nach jahrelanger Restaurierung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, deren Besichtigung ein touristisches Muss ist. Besucher bestaunen von Raum zu Raum prunkvoll mit roten und grünen Samtbespannungen, wertvollen Gobelins und unvorstellbar filigran gearbeiteten Möbelstücken ausgestattete, saalgroße Zimmer. Geschaffen wurden sie allein für die Feierlichkeiten anlässlich der Vermählung des Sohnes von August dem Starken mit der österreichischen Kaisertocher Maria Josepha 1719 in Dresden.

Zu den Highlights zählen das prächtig dekorierte Paradeschlafzimmer und das Audienzzimmer mit einem Thronsitz. Nebenan kann die königliche Statue bewundert werden. Dort ist eine lebensgroße Figur August des Starken in seinem Ornat und den Insignien der Macht zu sehen, außerdem kostbare Kleidungsstücke, zwei originale Schuhe und prächtige Harnische. In einem Erker liegt das Hufeisen unter Glas, das August der Starke angeblich mit schierer Muskelkraft zerbrach.

Ganz in der Nähe des Residenzschlosses finden die beiden größten Dresdner Weihnachtsmärkte statt, der von mehr als 2,5 Millionen Menschen besuchte Striezelmarkt und der Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt an der Frauenkirche. Der nach dem Dresdner Volksmund für Stollen benannte Striezelmarkt zählt zu den ältesten Deutschlands und findet dieses Jahr zum 585. Mal statt. Daneben gibt es zahlreiche kleine Weihnachtsmärkte und Freiluft-Vergnügungen wie den Konzertplatz am Weißen Hirsch. Auf 1000 Quadratmeter Fläche kann Schlittschuh gelaufen werden, es gibt drei Eisstockbahnen und reichlich kulinarische Angebote.

Stadtführerin Anett Lentwojt vor Graffito im Szeneviertel Neustadt.

Ein alternatives Kulturprogramm finden Besucher in Szeneviertel Neustadt auf der anderen Seite der Elbe. Das ehemalige Arme-Leute-Viertel war nach der politischen Wende kurze Zeit die „Bunte Republik Neustadt“. Künstler, Hausbesetzer und Kleingewerbetreibende waren aktiv, heute bestimmen Kneipen, Cafés und kleine Geschäfte das Bild. „Natürlich ist auch hier die Gentrifizierung in vollem Gange“, berichtet Stadtführerin Anett Lentwojt, „aber die Alternativszene ist immer noch rührig.“ Zum Beispiel eine sehr aktive Sprayerszene, deren Mitglieder einige Häuser, Fassaden und Höfe kunstvoll verziert haben.

Eines der schönsten Ensembles des Viertels ist der „Kunsthof“ mit fünf themenbezogenen Höfen an der zentralen Görlitzer Straße. Hier haben sich viele kleine Geschäfte und Ateliers mit fantasievollen Angeboten angesiedelt, wie etwa das „Atelier Fruchtfliege“. Von der Postkarte bis zur Teetasse gibt es Motive wie die „besoffene Fruchtfliege“. Und natürlich finden sich auch schnuckelige Cafés und kleine Bistros in den Höfen.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Anreise: Mit Bus und Bahn oder eigenem PKW. In der Innenstadt gibt es mehrere Parkhäuser. Ansehen: Residenzschloss, Taschenberg 2, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Dienstag geschlossen. Der Hausmannsturm ist in den Wintermonaten geschlossen. Eintritt 14 Euro, unter 17 Jahren frei.



Weihnachtsmärkte: Stiezelmarkt, Altmarkt, bis 24. Dezember, täglich 10-21 Uhr, Heiligabend bis 14 Uhr; Dresdner Winter auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch, Mo-Fr ab 15 Uhr, Sa, So, Feiertage ab 10 Uhr, Heiligabend 10-16 Uhr, bis 26. Februar 2023.



Essen & Trinken: Raskolnikoff, Dresden-Neustadt, Böhmische Straße 34, deftige böhmisch-polnisch-deutsche Küche, uriges Ambiente; Villa Sorgenfrei, Augustusweg 48, Radebeul, Tel. 0351/7956660, 12-Zimmer Hotel in einem Gebäude aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, im Erdgeschoss Michelin-Stern Restaurant.



Stadtführungen: Anett Lentwojt, www.kennst-du-dresden.de

Über den nahe gelegenen Albertplatz geht es in die bürgerliche, kaum kriegszerstörte Innere Neustadt. Hier bestimmen dreistöckige, sorgsam restaurierte Gründerzeitfassaden das Stadtbild. In den ebenerdigen Ladenlokalen finden sich Trendsetter wie Galerist Holger John oder das „Erika & Kurt“, ein Laden für Mode, Handelsgüter und Tätowierungen. „Das ist eben das tolle an Dresden“, erklärt Stadtführerin Lentwojt, „hier liegen Weltklasse-Kultur und Subkultur, Riesenrummel-Weihnachtsmärkte und kleine Stadtteil-Weihnachtsmärkte nur dreißig Gehminuten auseinander.“