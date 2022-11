Erst die Route, dann das Schiff – oder doch umgekehrt? Wer eine Kreuzfahrt plant, dem stellen sich viele Fragen. Eine allgemeingültige Antwort gibt es nicht. Weil aber die großen Kreuzfahrtreedereien ein ähnliches Destinationsangebot haben, kann es sinnvoll sein, sich zunächst einmal zu überlegen, welche Faktoren auf der Reise eine Rolle spielen sollen. Denn wenn es um Dinge wie Atmosphäre, Aktivitäten, Publikum oder Schiffsgröße geht, unterscheiden sich einige Anbieter schon voneinander.

Vor allem beim Thema Passagiere gibt es große Unterschiede: Die einen sind auf der Suche nach Luxus, die anderen wollen den Urlaub mit der ganzen Familie genießen und wieder andere wollen Action und Unterhaltung von früh bis spät. Natürlich hat das Publikum einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Atmosphäre an Bord. Daher lohnt es sich, sich zunächst einmal die Zielgruppe der jeweiligen Reise anzuschauen – denn anders als bei einem Hotel an Land, kann man seinen Mitreisenden auf einem Schiff nur schwer aus dem Weg gehen.

Wir haben uns für Sie die Reedereien angeschaut, die bei deutschen Urlaubern besonders beliebt sind.

AIDA Cruises und TUI Cruises

Vor allem bei Familien sind die Kreuzfahrten von AIDA Cruises besonders beliebt – kein Wunder, schließlich wird von der Kinderbetreuung im Kids Club bis hin zu Wasserrutschen und Klettergärten einiges geboten. Aber nicht nur Kinder kommen an Bord auf ihre Kosten. Auch für Erwachsene werden ein umfangreiches Sport- und Wellness-Programm, viel Entertainment und vielfältige Ausflugspakete angeboten. Die Bordsprache ist Deutsch, so dass Sprachbarrieren keine Rolle spielen. Daher tummeln sich auf den zwölf AIDA-Schiffen auch Urlauber jeder Altersklasse. Der Dresscode ist sportlich-leger am Tag und etwas eleganter am Abend. Gegessen wird in den thematisch gestalteten Buffet-Restaurants. Das neueste Schiff der Flotte, die AIDAcosma, verfügt über 2.732 Gästekabinen, das älteste Schiff (AIDAaura) bietet 633 Kabinen.

Die Flotte von TUI Cruises ist mit sieben Schiffen etwas kleiner, verfolgt aber ein ähnliches Konzept. Die Mein Schiff-Flotte verfolgt ein Wohlfühlkonzept für Familien mit Bereichen für junge Familien, Kinder und Jugendliche und bietet mit Wellnessbereichen und Erholungsmöglichkeiten viel Zeit zum Entspannen auch für Paare und Singles aller Altersgruppen. Zudem hatTUI Cruises auch zahlreiche Themenkreuzfahrten im Angebot – von Schlager- und Heavy-Metal- bis hin zu speziellen Sportreisen.

Phoenix Reisen

Die Schiffe von Phoenix Reisen sind wohl bei den meisten Deutschen schon das ein oder andere Mal über den heimischen Fernseher geschippert. Die MS Amadea ist in der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ zu sehen, die Albatros, Artania und Amera kennt der ein oder andere aus der Sendung „Verrückt nach Meer“. Wie bei AIDA und TUI spricht man auch auf den insgesamt vier Hochseeschiffen von Phoenix Reisen Deutsch. Das Angebot richtet sich vor allem an Paare älteren Semesters. Der Fokus an Bord liegt weniger auf einem umfangreichen Unterhaltungsangebot, sondern vielmehr auf den kleinen exklusiven Häfen, die die Schiffe aufgrund ihrer geringen Größe problemlos ansteuern können.

Costa Cruises und MSC Kreuzfahrten

Italienisches Flair und Dolce Vita warten an Bord der Costa-Flotte. Das Publikum ist international, daher ist sind die Hauptsprachen an Bord Englisch und Italienisch. Deutschen Gästen stehen jedoch ein deutschsprachiger Gästeservice und übersetzte Menükarten zur Verfügung. Außerdem werden – je nach Buchungslage – einige Ausflüge auch auf Deutsch angeboten. Je nach Reisezeit ist das Publikum bunt gemischt. Die Atmosphäre ist unkompliziert und quirlig. Von Aquapark und Animation für Kids bis zum Unterhaltungsprogramm mit Shows, Kinos und Diskothek: Es werden zahlreiche Freizeitmöglichkeiten geboten. Wer sich kulinarisch gerne verwöhnen lässt, der kommt auf den aktuell zehn Schiffen der italienischen Reederei voll auf seine Kosten. Es gibt neben dem Hauptrestaurant mit täglich wechselnden Speisen auch diverse Themenrestaurants, die vom Sushi bis hin zur Sterneküche viele kulinarische Köstlichkeiten servieren. Wie Costa bietet auch MSC ein Maximum an Komfort und Gastfreundschaft. Ungezwungene und flexible Restaurantkonzepte, zahlreiche Sport-, Freizeit- und Wellnessangebote sowie Abendprogramm mit Show, Theater und Live-Musik runden das Kreuzfahrterlebnis ab.

Royal Carribean und Norwegian Cruise Line

Die beiden amerikanischen Reedereien beweisen, dass sich auch ein Blick über den großen Teich lohnt – wobei sowohl Royal Caribbean als auch Norwegian Cruise Line (NCL) natürlich auch Reisen in Europa im Angebot haben. Beide Schiffe verfolgen ein ähnliches Konzept mit einem umfassenden Freizeitangebot – von der Go-Cart-Bahn über Kletterparks bis hin zu riesigen Wasserrutschen und Laser-Tag-Arenen. Zudem gibt es zahlreiche Bars, Restaurants, Shops und Pools. Die Schiffe von NCL bieten darüber hinaus ein preisgekröntes Entertainment-Programm mit Broadwayshows sowie Musicals. Bei Royal Caribbean strebt man hingegen nach Superlativen. So ist zum Beispiel die „Wonder of the Seas“ aktuell das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Der Koloss bietet seinen 7.000 Passagieren unter anderem 19 Pools, 20 Restaurants, drei Wasserrutschen, eine Indoor-Eisbahn, einen Kletterpark und einen Surf-Simulator. Die Bordsprache ist Englisch, wichtige Informationen gibt es in der Regel auch auf Deutsch.

Holland America Line und Cunard

Zwei weitere englischsprachige Reedereien, die regelmäßig auch von deutschen Urlaubern gebucht werden sind Holland America Line (HAL) und Cunard. Beide Anbieter sind sehr hochpreisig. HAL setzt auf Luxuskreuzfahrten mit breitem Unterhaltungsangebot und ausgefallenen, speziell

ausgewählten Routen. Die Gäste erwartet ein herausragender Service und exklusives Ambiente auf mittelgroßen Schiffen. Bei Cunard versucht man, das Goldene Zeitalter der Kreuzfahrt erlebbar zu machen. Die Reederei, deren Flaggschiff die legendäre Queen Mary 2 ist, bietet luxuriöse Seereisen der Extraklasse mit kulinarischem Hochgenuss.