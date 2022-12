Immergrüne Lorbeerwälder, beeindruckende Schluchten und eigentümliche Felsformationen: Kaum ein anderer Archipel bietet eine derartige Vielfalt an Wanderrevieren wie die Kanaren. Während Sonnenanbeter Gran Canaria und Surfer Fuerteventura ansteuern, schwärmen Wanderfans vom Inseltrio La Palma, La Gomera und El Hierro. Jede Insel hat ihren eigenen Reiz, jede ist anders, jede für sich ein Traum. Das sind die schönsten Touren auf den drei Vulkaninseln.

La Isla Bonita, die Schöne, wird La Palma gerne genannt. Foto: Monika Zeller

Die Schöne: La Palma

Tiefe Schluchten, nebelverhangene Urwälder und sonnige Täler: „La Isla Bonita“, die Schöne, wie La Palma von Einheimischen und Gästen gleichermaßen liebevoll genannt wird, ist für zahlreiche Wandervögel und Naturfreunde die schönste Insel der Kanaren. Fast die Hälfte ist von Wald bedeckt: von dichtem, märchenhaften Regenwald im Norden, einer Lorbeerwildnis im Nordosten, einem bunten Garten im Osten. Dazwischen erheben sich immer wieder weite Pinien- und Kiefernwälder. Die hohen Gebirgszüge der Cumbre Nueva und Vieja durchziehen die Insel wie eine Wand von Norden nach Süden. Mitten hinein ins Heilige Reich der Auaritas und ins Herz der Insel führt die Caldera-Tour rund um den Kessel des zum Meer hin offenen Kraters im Nationalpark Caldera de Taburiente. Dieser mächtigste Senkkrater der Welt ist durch einen Vulkanausbruch vor 400000 Jahren geschaffen worden. Ein Pritschenwagen bringt die Wanderer auf einer holprigen Schotterstraße zum Ausgangspunkt auf 1040 Meter Höhe. Sonnendurchflutete Kiefernwälder wechseln sich ab mit üppigen Wiesen; vorbei an eigentümlichen Felsformationen erreicht man den „Barranco de las Angustias“, die Schlucht der Todesängste.

GOMERA Foto: Sabine Metzger/SRT

Die Abgründige: La Gomera

Wie ein abgesägter Kegel steigt die Insel aus dem Meer, rundherum steil abfallend, von zahllosen Barrancos tief zerfurcht, grüne Wälder obenauf. Das Herzstück der Insel bildet der Nationalpark Garajonay im Hochland. Geheimnisvoll ist die Atmosphäre im dichten, von Flechten behangenen Nebelwald aus Lorbeerbäumen. Bizarre Felsformationen verwitterter Vulkankamine erscheinen im Stau der Passatwolken wie märchenhafte Riesen. Baumheide, Lorbeerbäume und wunderschöne Farne sind die Weggefährten auf den unzähligen Touren. Gipfelglück verheißt der 1487 Meter hohe Pico de Garajonay. Kaum eine andere Kanareninsel ist so zerklüftet wie die kreisrunde Insel La Gomera, was eine Erschließung im großen Stil unmöglich macht. Das touristische Zentrum liegt im fruchtbaren Valle Gran Rey, das in den 1960er Jahren als das gelobte Land der Aussteiger galt. Heute genießen Touristen im sieben Kilometer langen, zum Meer auslaufenden Tal des Großen Königs süßen Müßiggang und Wanderungen. Auf Maultier- und Hirtenpfaden geht es auf und ab über winzige, steile Terrassen, an Bergflanken entlang zu abgelegenen Weilern und verlassenen Dörfern. Einmalig ist der Ausblick über die gesamte Insel und hinaus aufs Meer: Das ist der Anstrengung Lohn nach einer fünfstündigen Tour über enge Pfade hinauf zum Tafelberg Fortaleza.

Die Abgelegene: El Hierro

Einem Felsenriff gleich ragt El Hierro aus dem Atlantik. Die kleinste und südwestlichste Insel des Archipels ist gleichzeitig die am wenigsten touristisch erschlossene. El Hierro ist vor allem Natur: bizarre Lavaformationen im trockenen Süden und Westen, ausgedehnte Pinien- und Lorbeerwälder im Zentrum, das fruchtbare El-Golfo-Tal im Nordwesten. Die landschaftlichen Höhepunkte sind zahlreich: Am Mirador de la Peña im Norden der Insel zum Beispiel fällt das Land abrupt 700 Meter tief ins Meer ab, atemberaubend ist der Blick in den Halbkrater der Bucht El Golfo. Es lohnt sich, durch das fruchtbare Tal von El Golfo zu wandern. Überall zwischen den hübschen Orten wie Los Llanillos, Las Puntas und Frontera werden Bananen, Wein, Mangos, Papayas und Avocados angebaut. Wanderimpressionen der anderen Art warten auf dem Weg zur Hochebene La Dehesa: Jahrhundertealte, vom Wind zerzauste Wacholderbäume haben dort den Gewalten getrotzt. Kolkraben krächzen durch die Stille der Wildnis, ab und an taucht ein einsamer Wanderer auf, Nebel zieht auf, ein dichter weißer Zauber liegt über dem stillen westlichen Ende von Europa, am Fin del Mundo - oder besser am Beginn einer großen Liebe zur Natur, zum Wandern und zum Leben.