Herr Krüger, zusätzlich zu Ihrem „normalen“ Schreibtischjob, gehen Sie ab und zu auch als Reisebegleiter selbst mit auf Reisen. Was steckt dahinter?

Meine Kollegen und ich haben diese Möglichkeit, damit wir einerseits den Kontakt zu unseren Kunden pflegen, andererseits können wir so natürlich unsere Reisen im Detail kennenlernen. Wir bekommen zwar nach jeder Reise einen ausführlichen Bericht unserer Reiseleiter, was ebenfalls sehr wichtig für unsere Arbeit ist, aber es ist natürlich noch einmal etwas anderes, selbst vor Ort zu sein. Das gibt auch die Möglichkeit ,unsere Partner vor Ort kennen zu lernen.

Welche Aufgaben kommen auf Sie zu, wenn Sie als Reisebegleitung auf einer M-TOURS-Reise dabei sind?

Als Reisebegleitung sorge ich für einen reibungslosen Ablauf der Reise, um unseren Kunden das bestmögliche Urlaubserlebnis zu garantieren. Ich bin sozusagen der Feel- good-Manager, also der Ansprechpartner bei Fragen, Wünschen und auch bei Beanstandungen oder Reklamationen. Gleichzeitig kümmere ich mich aber auch um alle Absprachen im Laufe der Reise, zum Beispiel mit Reiseführern, Busunternehmen oder Hotels. Und das übrigens nicht nur während der Reise .

Wie kann man das verstehen?

Als Reisebegleiter bin ich schon vor der Reise für die Kunden da. So stehe ich bei unseren Gruppenflugreisen den Gästen schon bereits am Flughafen zur Seite. Viele sind noch nie oder schon lange nicht mehr geflogen und brauchen deshalb Unterstützung – egal ob beim Check-in, bei der Aufgabe des Gepäcks oder bei der Sicherheitskontrolle. Dann bin ich als Reisebegleiter da, stehe ihnen zur Seite und gehe mit bis zum Gate. Der Kunde ist dadurch nicht allein und kann stressfrei in den wohlverdienten Urlaub starten.

Das klingt nach einem Fulltime-Job?

Das stimmt! Eine Reisebegleitung ist kein sogenannter 9 to 5 Job. Wir sind immer erreichbar, auch dann, wenn gerade kein Programmpunkt ansteht. Das gibt unseren Kunden ein Gefühl von Sicherheit und darauf legen sie großen Wert.

Wie bereiten Sie sich auf eine solche Reise beziehungsweise auf Ihre Aufgaben vor?

Vor der Reise bekommt jeder Reisebegleiter eine sehr umfangreiche Mappe. Diese enthält zunächst einmal eine Teilnehmerliste mit allen wichtigen Informationen. Also in erster Linie Kontaktdaten und Notfallnummern. Ich weiß aber dadurch zum Beispiel auch, ob jemand ein Stammkunde ist oder während der Reise Geburtstag hat. Darüber hinaus enthält die Mappe den Reiseverlauf und zusätzliche Destinationsinformationen sowie die wichtigsten Kontakte vor Ort – vom Busfahrer bis zum Hotel. So kann ich mich bereits im Vorfeld einlesen und gleichzeitig kläre ich auch vor Reisebeginn bereits die wichtigsten Fragen. Zum Beispiel wie der Check-in im Hotel abläuft, also ob alle Gäste einzeln einchecken müssen oder ob ich das als Reisebegleitung im Namen der Gäste übernehmen kann. Dadurch habe ich während der Reise mehr Zeit für die Anliegen unserer Kunden. Natürlich unterscheiden sich aber auch Flug- und Busreisen voneinander in den anliegenden Aufgaben.

Sind Sie denn gleichzeitig auch der Reiseleiter vor Ort?

Jein. In der Hauptsache bin ich natürlich der Ansprechpartner vor Ort für unsere Kunden - oder wie bereits angesprochen - als Koordinator. Vor Ort setzen wir in der Regel dann auf lokale Guides, die sich bestens mit der Destination auskennen. Entweder ist es ein Guide, der die komplette Reise begleitet oder aber es sind mehrere Guides für die unterschiedlichen Stationen der Reise. So wie kürzlich bei der Reise für Alleinreisende in die Toskana, die ich begleitet habe. Aber die Gäste freuen sich natürlich auch über eine gewisse inhaltliche Moderation durch uns als Reisebegleiter zum Beispiel bei Fahrten zu einem Ort oder zu einer Stadt, während der kein lokaler Reiseleiter vor Ort ist.

Eine Reise für Alleinreisende? Wie kann man sich das vorstellen beziehungsweise wo liegen die Unterschiede zu einer „normalen“ Gruppenreise?

Wie der Name es schon sagt, sind die Gäste ohne Partner oder Partnerin unterwegs. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Die einen sind alleinstehend oder verwitwet, die anderen wollen hingegen etwas anderes erleben als der Partner oder sind mit einem Freund oder einer Freundin unterwegs. Die Reise selbst unterscheidet sich nicht immer von einer „normalen“ Gruppenreise. Aber die Gruppendynamik ist eine ganz andere.

Was bedeutet das?

Nun, bei „normalen Reisen“ trifft man häufiger auf mitreisende Paare. Da fühlt man sich als Alleinreisender schnell wie das fünfte Rad am Wagen, weil einfach die Hemmschwelle größer ist, ein Paar anzusprechen. Man will sich schließlich nicht aufdrängen. Bei Reisen für Alleinreisende ist jeder Teilnehmer in der gleichen Situation. Es fällt leichter, ein Gespräch zu beginnen. Es ist übrigens total schön zu sehen, wie bei so einer Reise Kontakte entstehen und die Gäste dann auch nicht nur die Zeit während des Programms miteinander verbringen, sondern auch ihre Freizeit.

Die Rückmeldungen zu diesem Angebot sind also positiv?

Sehr! Der Wunsch nach dieser Form der Gruppenreise wurde sehr oft an uns herangetragen – sowohl im direkten Gespräch als auch in den Beurteilungsbögen, die wir nach den Reisen an unsere Kunden herausgeben. Daher arbeiten wir auf jeden Fall daran, mehr dieser Angebote in unser Portfolio aufzunehmen. Die schönste Rückmeldung ist allerdings, wenn man selbst erlebt, wie manche Gäste während einer Reise regelrecht aufblühen.

Sie arbeiten in der Reisebranche, da haben Sie doch sicher selbst ein Lieblingsziel oder eine Lieblingsreise?

Die Frage ist total schwer zu beantworten. Es gibt so viele tolle Angebote und ich meine, dass alle Reisen ihren Reiz haben – egal ob aktiv oder erholsam, nah oder fern. Bei den Destinationen habe ich allerdings schon ein paar Favoriten: zum Beispiel Kanada, Norwegen und Island.