Weihnachtsmärkte sind kein rein deutsches Phänomen. Auch unsere europäischen Nachbarn zelebrieren die Adventszeit in ihren Städten mit festlich geschmückten Buden und hell erleuchteten Gassen.

Österreich

Auf dem traditionellen Markt am Schloss Schönbrunn bei Wien verkaufen mehr als 70 Aussteller Handwerkskunst und Kulinarisches aus der Region. Musikfreunde kommen bei den Konzerten bei Gospels, Bläser-Ensembles und Chören auf ihre Kosten und im Schloss können die Besucher eine große Krippenausstellung bewundern. In bester Lage vor dem Dom hat der historische Weihnachtsmarkt in Salzburg seinen Platz. Rund 90 Veranstaltungen, darunter der alte Brauch des Perchtenlaufens, und das traditionelle Turmblasen unterhalten die Besucher.

Frankreich

Frankreich empfängt die Besucher auf dem „Christkindelsmärik“ in Straßburg. Der Markt mit dem angeblich größten Weihnachtsbaum Europas existiert schon seit 1570 und erstreckt sich über viele Plätze und Straßen der elsässischen Stadt. An den rund 300 Ständen werden Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck und traditionelles Gebäck angeboten. Etwas kleiner, aber nicht minder atmosphärisch, ist der Weihnachtsmarkt in der Altstadt von Colmar. Die Straßen sind mit Tannengestecken und Adventskränzen geschmückt, die Besucher können ihre Wünsche für den Weihnachtsmann aufschreiben und in den überdimensionalen Briefkasten auf dem Place des Six Montagnes Noires werfen.

Schweiz

Die Schweiz steht in Sachen stimmungsvolle Adventszeit ihrem französischen Nachbarn in nichts nach. In Sankt Gallen lockt der „Sternenstadt-Advent“ auf dem Klosterplatz. 700 Lichter setzen die Jugendstil-Fassaden der Altstadt in Szene und der mit 18000 Lämpchen bestückte Weihnachtsbaum fliegt sogar per Helikopter ein. 70 Giebelhäuschen bieten Kunsthandwerk und Leckereien wie Öpfelchüechli und Glühbier feil. Angenehme Temperaturen herrschen auf dem Zürcher „Christkindlimarkt“ im Hauptbahnhof, einem der größten Indoor-Märkte Europas mit 150 Marktständen. Unübersehbar ist der 15 Meter hohe, mit funkelnden Swarovski-Steinen geschmückte Weihnachtsbaum.

Niederlande

In den Niederlanden zieht man sich über die Adventszeit in den Untergrund zurück: zumindest in Valkenburg aan de Geul in der Provinz Limburg. Dort findet der Weihnachtsmarkt in der sogenannten „Fluweelengrot“, einem unterirdischen Gangsystem aus dem 12. Jahrhundert, statt. Die Gänge sind festlich beleuchtet und an den Verkaufsständen können die Besucher weihnachtliche Arrangements und Leckereien kaufen.

Skandinavien

Weihnachtsmärkte in Skandinavien sind ein ganz besonderes Erlebnis – allein schon wegen der fast sicheren Schneelage. In Helsinki bereiten sich die Finnen mit dem kleinen Weihnachten, „pikkujoulu“, das in Bars und Restaurants gefeiert wird, auf das große Fest vor. Im Herzen der Stadt findet in den Adventswochen der St. Thomas-Weihnachtsmarkt mit mehr als 120 Ständen am Alten Studentenhaus statt. Der „Julmarknad på Liseberg“ in Göteborg ist nicht nur einer der größten, sondern auch der bekanntesten Märkte in Schweden. Von Mitte November bis Ende Dezember verwandelt sich der Vergnügungspark in ein Weihnachtsparadies mit Musik- und Theateraufführungen, Karussells, Tieren und den bei Kindern beliebten Polkagris, den rot-weiß gestreiften Zuckerstangen.