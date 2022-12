Die längste Uferpromenade der Welt lädt auf Lanzarote zum Bummeln ein. Sie führt von Puerto del Carmen über Arrecife bis nach Costa Teguise und kann stolze 27 Kilometer vorweisen. Sie bietet direkten Zugang zum Hafen und zum Flughafen. Die mit Bäumen bepflanzte Promenade ist für Fußgänger, Jogger und Radfahrer reserviert.



Nur zwei Kilometer lang ist der Boulevard de la Croisette in Cannes - doch die haben es in sich. Gesäumt von hohen Palmen gepflegten Parkanlagen und geschichtsträchtigen Palästen, ist die Uferpromenade quasi die Quintessenz der Jetset-Hochburg. Der Glamour erlebt bei den alljährlichen Filmfestspielen von Cannes geradezu einen Hype, wenn die Croisette zum Paparazzi umlagerten Laufsteg für Stars und Sternchen wird. Die Filmfestspiele sollen dieses Jahr vom 6. bis 17. Juli stattfinden, nachdem sie 2020 ausfallen mussten. Exklusive Boutiquen, Gourmetrestaurants, Nachtlokale, Bars, Casinos und Kunstgalerien sowie der Sandstrand verleihen der Croisette auch dann das gewisse Etwas, wenn gerade keine Celebrities über den Asphalt stöckeln.

Die nächste Nobelpromenade erstreckt sich schon 25 Kilometer weiter östlich an der Côte d‘Azur: Nizzas Promenade des Anglais hat es sogar zum Wahrzeichen der Stadt gebracht. Die teilweise bis zu zehn Meter breite „Prom“, wie die Einheimischen ihre Uferpromenade nennen, wurde bereits im Jahr 1824 angelegt und kontinuierlich ausgebaut. Ihr heutiges Aussehen erhielt die Promenade des Anglais (Promenade der Engländer) 1931. Markanteste Gebäude entlang der sieben Kilometer langen Flanierstraße sind das Negresco Hotel mit seiner blütenweißen Belle-Epoque-Fassade und das Palais de la Méditerranée. Tragische Berühmtheit erlangte die Promenade des Anglais am 14. Juli 2016, als am französischen Nationalfeiertag ein Attentäter mit einem Lastkraftwagen in die feiernde Menge fuhr und ein Blutbad mit 84 Toten anrichtete.

Grenzüberschreitend flanieren kann man auf der Strandpromenade der Ostseeinsel Usedom. Auf zwölf Kilometern verbindet sie die „Kaiserbäder“ Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck sowie den Ort Swinemünde, der schon in Polen liegt und dort Swinoujscie heißt. Die seit 2011 bestehende Verbindung bietet beleuchtete Geh- und Radwege. Auf dem deutsch-polnischen Grenzstreifen steht eine Plattform als Ort der Begegnung. Eine Klammer aus Edelstahl symbolisiert dort das Zusammenwachsen der beiden Nationen.

Die längste Uferpromenade der Welt lädt auf Lanzarote zum Bummeln ein. Foto: Turismo Lanzarote

Malecón bezeichnet im Spanischen eine Uferstraße aus Stein. Die Malecón von Havanna ist längst ein Eigenname geworden. Anders als viele Glamour-Prachtstraßen ist der Malecón zum Sinnbild für Freud und Leid des kubanischen Alltagslebens geworden. Die acht Kilometer langen Straße, die vom Hafen ins Stadtviertel Vedado führt, ist Treffpunkt vieler Liebespärchen, die auf der Ufermauer selbstvergessen aneinanderlehnen. Alte Männer sitzen auf der Mauer, trinken Rum und spielen Schach. Gitarrenspieler singen von der Liebe zu ihren Angebeteten. An stürmischen Tagen krachen die Brecher des Atlantiks so heftig an die Ufermauer der Promenade, dass die Gischt die Fahrbahn flutet.

Hohe Brecher gibt es bisweilen auch an der Copacabana in Rio. Doch ist der Strand so breit, dass das Wasser es nicht bis zur Avenida Atlântica schafft. Die vier Kilometer lange Strandpromenade, die den sichelförmigen Copacabana-Strand begrenzt, ist ab dem frühen Morgen rappelvoll mit gut gelaunten Frühaufstehern: Jogger, Walker mit Hund und ohne, Kindermädchen mit ihren Schützlingen, Rollerblader und Radfahrer sind unterwegs, während sich im Sand die Yoga-, Pilates- Zumba- und Tai-Chi-Gruppen fit für den Tag machen. Später kommen die Strandfußballer, Beach-Volleyballer, Bodybuilder und Sonnenanbeter sowie Hut-, Sonnenmilch, Eis-, Bier- und Limonadenverkäufer dazu. Herrlich zu beobachten von der Promenade an der Avenida Atlântica aus, am besten bei einer eisgekühlten Kokonsnussmilch frisch aus der Frucht, die an zahlreichen Ständen angeboten wird. „Normalerweise“ muss man einschränkend anfügen. Denn im von der Corona-Pandemie mit am schlimmsten betroffenen Brasilien ist aktuell nichts, wie es einmal war - und hoffentlich bald wieder sein wird.

Die Spielermetropole Atlantic City im US-Bundesstaat New Jersey hat schon bessere Zeiten gesehen. Wegen der Glücksspiel-Konkurrenz der angrenzenden Bundesstaaten ist der Umsatz der Casinos seit 2006 um weit mehr als die Hälfte eingebrochen. Dem Legendenstatus des berühmten Boardwalk können die bröckelnden Casino-Fassaden nichts anhaben. Er war der erste seiner Art in den Vereinigten Staaten von Amerika und Ursprung der US-Fernsehserie „Boardwalk Empire“. Auf der anderen Seite der Promenade führt ein Holzsteg durch die Dünen hin zum ausladenden weißen Sandstrand.