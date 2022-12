Eine Städtereise im Advent verbindet auf besonders schöne Weise das Angenehme mit dem Nützlichen. Und das Schönste ist: Auch die Liebsten daheim können sich an Heilig Abend über ganz besondere Geschenke freuen. Wir haben ein paar Städte in Europa zusammengestellt, die aus der Jagd nach Geschenken ein Erlebnis für alle Sinne und den Weihnachtseinkauf zum Geschenk für den Besucher machen. Selbstverständlich gelten auch bei unseren europäischen Nachbarn strenge Corona-Regeln, zum Beispiel die 2G-Regel auf den meisten Weihnachtsmärkten.

Für Traditionalisten: London

Mistelzweige, Tee, Gewürzkuchen - nirgends ist Weihnachten traditioneller als in der Heimat der Queen. Aus den Schaufenstern der großen Kaufhäuser in der Regent und in der Oxford Street strahlen die Besucher Teddybären, karierte Schleifen und grün-rote Geschenkpäckchen an. Das Kaufhaus Harrods hat sich gleich selbst in ein glitzerndes Geschenkpaket verwandelt und wirkt im Inneren wie das reinste Weihnachtswunderland. Leckermäuler gehen zu Fortnum&Mason und fühlen sich zwischen Mince Pies, Shortbread und Schokolade wie im Schlaraffenland. Vielleicht ein Geschenkkorb für die Eltern? Oder handgeschöpfte Schokolade für die beste Freundin? Wenn‘s noch edler und nicht so gefährlich für die Figur sein soll, ist die nahegelegene Bond Street das nächste Ziel. Dort warten viele Luxusmarken auf kaufwillige Klientel, und damit die Besucher nicht nur vom Funkeln in den Auslagen und den stattlichen Preisen geblendet sind, gibt‘s natürlich auch eine üppige Weihnachtsdekoration an und über der Straße. Sportliche Romantiker drehen zu klassischer Musik ein paar Runden auf dem Eis im Innenhof des Somerset House, und wem das alles zu kitschig ist, der fährt zur fröhlich geschmückten Carnaby Street und stöbert in den kleinen Geschäften. Wer genug von all dem Kommerz hat, der hört am Trafalgar Square den verschiedenen Chören und Sternsingern zu.

Für Nostalgiker: Straßburg

Als Capitale de Noël, als Weihnachtshauptstadt, bezeichnet sich die größte elsässische Stadt selbstbewusst. Zumindest kann sie auf einen der ältesten Märkte dieser Art in Europa stolz sein. Und tatsächlich scheint auf dem seit knapp 450 Jahren bestehenden Weihnachtsmarkt die Zeit stillzustehen. Eingebettet in kuschelige, von Fachwerkhäusern gesäumte Gassen, verteilen sich die Marktstände fast über das gesamte Stadtgebiet, und so glitzert und blinkt es fast überall und duftet verführerisch nach gebrannten Mandeln und Plätzchen. Auf der Grande île de Strasbourg geht das eindrucksvolle Straßburger Münster beinahe unter inmitten der zahlreichen Stände mit Kunsthandwerk und typischen Weihnachtssouvenirs. Wer Geschenke für das ganze Jahr sucht, der unternimmt einen Bummel durch die festlich geschmückte historische Altstadt mit ihren kopfsteingepflasterten Gassen und stöbert in den Geschäften des Gerberviertels. In La petite France reihen sich kleine Boutiquen und Delikatessläden eng aneinander und lassen die Herzen von Freunden individueller Geschenkideen höher schlagen. Lebhafter geht‘s entlang der Place Kleber und rund um das Straßburger Münster zu. Dort kommen Geschenkejäger ins Shopping Paradies, und wer noch ein bisschen mehr ausgeben möchte, der begibt sich schnurstracks zur Rue de la Mésange, der Luxusmeile von Straßburg. Zwischendurch gibt‘s Bredele, die köstlichen elsässischen Weihnachtsplätzchen, und ein Glas Punsch zur Stärkung oder gleich einen Baeckeoffe, einen traditionellen Elsässer Eintopf.

Stimmungsvolle Beleuchtung und zahlreiche Geschäfte locken nach Wien. Foto: WienTourismus/Christian Stemper/SRT Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Für Naschkatzen: Wien

Gemütlich im Kaffeehaus sitzen, über den Naschmarkt schlendern oder im Café Sacher die berühmte Torte mit Schlagobers genießen - Wien ist das ganze Jahr über ein wahres Paradies für Leckermäuler. Zur Weihnachtszeit kommen die Christkindlmärkte mit ihren Verlockungen hinzu. Zum Beispiel der traditionelle Markt vor dem Wiener Rathaus und der etwas flippigere im Museumsquartier. Dort gibt‘s neben Punsch und Glühwein allerlei verlockende Mehlspeisen und natürlich gebrannte Nüsse in allen Variationen sowie Zuckerwatte in Hülle und Fülle. Die Einkäufe für die Lieben können entweder aus dem vorwiegend kunsthandwerklichen Angebot auf den Märkten am Karlsplatz und Am Hof gemacht werden oder ganz klassisch bei einem Bummel durch die Wiener Innenstadt. Warum nicht bei einem der ehemaligen Hoflieferanten wie dem Herrenschneider Knize im Graben oder der Buchhandlung Manz auf dem Kohlmarkt stöbern? Noch mehr Auswahl, vorwiegend an internationalen Marken, gibt‘s auf der Kärntnerstraße und in den Ringstraßen-Galerien. Und wenn‘s ein ganz besonderes Geschenk sein soll, dann bieten das Dorotheum und das Auktionshaus im Kinsky nicht nur allerlei schöne Dinge und Raritäten, sondern auch noch den Reiz des Stöberns und Entdeckens wahrer Schätze. Wem das alles zu aufregend ist, der lässt sich mit dem Fiaker durch die vorweihnachtliche Stadt zum Hotel Sacher fahren und bringt den Lieben eine Original Sachertorte mit. Liebe geht schließlich durch den Magen.

Für Quirlige: Barcelona

Hola Navidad - Barcelona ist zur Weihnachtszeit genauso fröhlich und laut wie das ganze Jahr über. Shopping-Freunden werden die Geschenkkäufe durch Rebaixes, Ermäßigungen, und kostenlose Verpackservices in den großen Warenhäusern schmackhaft gemacht. Ob in den Geschäften entlang der glitzernden Ramblas oder im El Corte Inglés auf der Plaça de Catalunya - überall ertönt laute Weihnachtsmusik und blinken bunte Lichter um die Wette. Dass Barcelona die Stadt der Powershopper ist, beweist es mit El Triangle, dem Dreieick, das das Stadtgebiet zwischen El Raval und der Plaça Catalunya umfasst, und dem Quadrat d‘Or, dem goldenen Viereck, das sich zwischen dem Passeig Gràcia und der Rambla de Catalunya befindet. Auf handgefertigte Schnäppchen mit unverwechselbarem Charakter werden Geschenkejäger dort zwar nicht stoßen, dafür aber auf alle großen Marken an einem Platz. Zwischendurch lädt Barcelonas bekanntester Stadtmarkt La Boqueria mit seinen Tapasständen und Restaurants zu einer Verschnauf- und Essenspause, vielleicht sogar zum kulinarischen Shoppen ein. Luxuriöser geht‘s zu auf dem Passeig de Gràcia, und wer gerne in kleineren Geschäften nach individuellen, gar handgefertigten Geschenken sucht und lieber mit etwas mehr Ruhe stöbert, ist im Barri Gotic und im Gràcia-Viertel bestens aufgehoben. Nach einem Bummel auf der Carrer Verdi gibt‘s ein Glas Wein an der Plaça de la Virreina.

Weihnachtsmarkt im Vergnügungspark Tivoli. Foto: SRT/Archivbild Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Für Gemütliche: Kopenhagen

Das Zauberwort „hyggelig“ stammt aus dem Dänischen und heißt soviel wie gemütlich und kuschelig. Und genauso erleben Besucher die dänische Hauptstadt bei einem Weihnachtsbummel. Für Designfans ist die Gegend rund um den Kongens Nytorv Platz besonders interessant; dort sind die aktuellsten dänischen Modemarken sowie Einrichtungs- und Designergeschäfte angesiedelt. Wer es lieber ruhiger angehen lässt, der stöbert in den individuellen Schmuck- und Kleiderboutiquen der Læderstræde, wo sich Kunsthandwerker und dänische Modeboutiquen niedergelassen haben und besondere Geschenkideen für‘s Christkind bieten. Exklusiv und hochpreisig geht‘s - wie könnte es bei dem Namen anders sein - in der Kronprinsensgade zu, wo sich internationale Designmarken tummeln. Und dann ist da natürlich noch die über einen Kilometer lange Flaniermeile Strøget mit den festlich geschmückten Kaufhäusern Illum und Magasin du Nord. Wer all diese Verlockungen hinter sich gebracht hat und vielleicht sogar alle Geschenke besorgen konnte, der hat sich den Weihnachtsmarkt im Tivoli redlich verdient. Bei einem Glas Gløgg und Æbleskiver, Glühwein und Apfelgebäck, inmitten der teils nostalgischen Fahrgeschäfte und sanft schimmernden Kugeln stellt sich dann auch das hyggelige Julgefühl ein - und die Gewissheit, dass es bei Weihnachten eigentlich gar nicht um Geschenke geht.