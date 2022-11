Erinnern Sie sich noch an früher? Campingurlaub war damals ja zwischen Herbst und Frühling undenkbar, zumindest in Deutschland. Das ist jetzt anders: Denn Wintercamping ist mittlerweile fast schon ein Trend, zumindest steigt es in der Beliebtheitsskala. Darauf haben sich nicht nur viele, das gesamte Jahr über geöffnete Campingplätze eingestellt, sondern auch die Hersteller von Campingausrüstung und -fahrzeugen. Wind, Wetter, Kälte – mit dem dem richtigen Equipment und ein wenig Planung geht „Raus in die Natur“ nämlich auch in der kalten Jahreszeit. Für Wintercamping-Anfänger sowie Caravan- und Wohnmobilfahrer, die sich ein Fahrzeug gelegentlich oder sogar erstmals leihen, haben wir mit Hilfe des ADAC zehn Gebote für den Winterbetrieb zusammengestellt.

1. Geht es in die Berge, sind Winterreifen und auch Schneeketten für das Zugfahrzeug und das Wohnmobil zwingend notwendig.

2. Der Stellplatz sollte gut geräumt sein. Ausreichend große Bretter unter die Hubstützen verhindern bei Tauwetter ein Kippen des Caravans oder Wohnmobils.

3. Das Stromkabel sollte so verlegt sein, dass es nicht beim Schneeräumen beschädigt werden kann.

4. Ein Vorzelt schützt nicht nur vor Schneeverwehungen, sondern auch vor Feuchtigkeit im Campingfahrzeug. Dort trocknet Kleidung und lagern Ski, Rodel & Co..

5. Schön gelegene Wintercampingplätze in den Mittelgebirgen und Alpen sind schnell ausgebucht. Eine Vorab-Buchung online, z.B. bei PiNCAMP, ist daher seh rempfehlenswert.

6. Es ist darauf zu achten, dass die Be- und Entlüftungsöffnungen nicht zuschneien, zudem Dachluke immer einen Spalt offenlassen, das verbessert die Luftzirkulation.

7. Solange das Campingfahrzeug beheizt wird und sich alle Wasservorräte im Inneren befinden, friert nichts ein. Liegt der Abwassertank nicht isoliert oder beheizt unter dem Campingfahrzeug, Ablasshahn geöffnet lassen und das Wasser direkt in einen Eimer leiten. So kann das Abwasser auch noch als „Eisblock“ gut entsorgt werden.

8. Moderne Wohnwagen und Wohnmobile sind in der Regel für den Wintereinsatz gut gerüstet. Wichtig ist eine gute Isolierung des Aufbaus, Isolierverglasung und eine ausreichend dimensionierte Heizung. Bei Wohnmobilen mit integriertem Fahrerhaus kann die Kälte durch die einfach verglasten Fenster kommen. Abhilfe schaffen dort nur schwere Trennvorhänge und Isoliermatten.

9. Schneit es sehr kräftig, muss das Dach regelmäßig von Schnee befreit werden. Vor allem nasser Schnee kann schnell zu tonnenschwerer Last werden. Wenige Zentimeter Pulverschnee schaden allerdings nicht, sie dienen sogar zur besseren Isolierung. Nur bevor wieder losgefahren wird, müssen Schneefracht oder Eisplatten vom Dach entfernt werden, damit nachfolgende Fahrzeuge nicht gefährdet werden. Daher unbedingt eine genügend lange Leiter mitnehmen, damit man das Dach des Campingfahrzeuges erreichen kann. Tipp: Am besten einen Schneeschieber und eine Schneeschaufel einpacken.

10. Ein Zweiflaschensystem mit Umschaltautomatik für die Gasversorgung sollte für den Winterbedarf zur Grundausstattung gehören. 11 Kilogamm Gas reichen etwa für 2-3 Tage.