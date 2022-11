Für Brückentag-Fans war 2021 ein ziemlicher Flop und auch 2022 war in Sachen Feiertage kein wirklich gutes Jahr. Viele davon fielen nämlich aufs Wochenende. 2023 präsentiert sich da schon wesentlich arbeitnehmerfreundlicher: Nur drei gesetzliche Feiertage fallen auf ein Wochenende.

Wie liegen die Feiertage 2023?

Die schlechte Nachricht vorab: Auch 2023 liegt Neujahr (1. Januar) noch nicht auf einem Wochentag – sondern auf einem Sonntag. Ansonsten fallen nur der Ostersonntag am 9. April und der Pfingstsonntag am 28. Mai, wie der Name es natürlich vermuten lässt, auf ein Wochenende.

Ostern: Viel Zeit für die Eiersuche

Genaugenommen handelt es sich bei Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag zwar nicht um Brückentage, frühzeitig geplant kann man hier aber bereits die ersten Urlaubstage sparen. Wer sich reif für eine Auszeit fühlt, bekommt für acht Urlaubstage, insgesamt 16 freie Tage am Stück (vom 1. bis zum 16. April). Wem danach noch nicht der Sinn steht, der hat zumindest vom 7. April bis einschließlich 10 April frei.

Mai: Ein Traum für Brückenbauer

Im Mai gibt es gleich mehrere Feiertage, die Urlaubsplaner auf dem Schirm haben sollten. So fällt der Tag der Arbeit (1. Mai) endlich wieder auf einen Montag. Wer also vom 2. bis zum 5. Mai vier Urlaubstage einreicht, bekommt dafür neun freie Tage – inklusive Wochenenden. Christi Himmelfahrt (18. Mai) liegt naturgemäß auf einem Donnerstag, so dass Urlaubsreife die Qual der Wahl haben. Entweder gibt es mit einem Urlaubstag ein langes Wochenende (18. Bis 21. Mai) oder man gönnt sich neun Tage am Stück für vier Urlaubstage (13. Mai bis 21. Mai). Und dann wäre da noch Pfingsten am 29. Mai. Das beschert Arbeitnehmern ein langes Wochenende – vom 27. bis 29. Mai. Neun freie Tagen gibt es für alle, die vom 27. Mai bis zum 4. Juni Urlaub einreichen.

Juni: Fronleichnam nutzen

Auf Pfingsten folgt Fronleichnam – zumindest in Nordrhein-Westfalen und einigen anderen Bundesländern. Arbeitnehmer können sich über ein verlängertes Wochenende freuen, wenn sie den 9. Juni freinehmen – oder eben gleich die Woche um den Feiertag.

Goldener Herbst für urlaubsreife Arbeitnehmer

Die Feiertage im Oktober und Anfang November könnten 2023 nicht besser liegen: Der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) liegt auf einem Dienstag. Das ergibt dann entweder ein langes Wochenende oder – unter Einsatz von vier Urlaubstagen – eine ganze Woche. Gleiches gilt für den Reformationstag (31. Oktober). Allerheiligen (zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ein Feiertag) fällt im kommenden Jahr auf einen Mittwoch – und lädt damit ebenfalls zum Brückenbauen ein.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch

Die weihnachtliche Durststrecke für Arbeitnehmer geht 2023 endlich zu Ende. Der erste Weihnachtsfeiertag fällt nämlich auf einen Montag und der zweite auf einen Dienstag, sodass Arbeitnehmer freie Zeit aus den Urlaubstagen herausholen können. Zum Jahresende braucht es nämlich nur drei Urlaubstage, um insgesamt zehn Tage die Füße hochzulegen – und zwar vom 23. Dezember 2023 bis einschließlich 1. Januar 2024.

Freie Tage in anderen Bundesländern

Auch 2023 muss man beim Anblick des Kalenders wieder feststellen: So richtig gerecht sind die Feiertage nicht verteilt. So können sich Arbeitnehmer in Baden-Württemberg, Bayern oder Sachsen-Anhalt noch über den Tag der Heiligen Drei Könige (6. Januar) freuen, der 2023 auf einen Freitag fällt. Wer in Berlin wohnt, hat einen Extra-Feiertag: den Internationalen Frauentag am Mittwoch, den 8. März. Bayern oder Saarländer dürfen sich dann noch den Feiertag Mariä Himmelfahrt (15. August) im Kalender markieren, während die Menschen in Thüringen am 20. September (Mittwoch) den Weltkindertag feiern. Und wer in Sachsen wohnt, hat zusätzlich den Buß- und Bettag am 22. November frei – ebenfalls ein Mittwoch.