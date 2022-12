Es ist wahrhaft eine long and winding road, eine lange kurvenreiche Straße, die in dieses abgelegene Hochtal von Poqueira in den Alpujarras führt. Nachdem wir die Autobahn nach Almería verlassen haben, geht‘s stetig bergauf. Grün ist es hier, ganz unerwartet in Andalusien. Und mittendrin schneeweiße Dörfer im typischen Baustil, der aus ganz früher Zeit stammt und heute unter Denkmalschutz steht: würfelförmig mit flachen Dächern, auf denen Kamine thronen - wie Trolle. Manchmal ist es eine ganze Versammlung, manchmal nur ein Einzelner.

Die Mauren haben diese Gegend geprägt, haben die ausgeklügelten Bewässerungsanlagen geschaffen, die Berge für den Obst- und Mandelanbau terrassiert und mit den Maulbeerbäumen eine erfolgreiche Seidenproduktion ins abgelegene Hochtal gebracht. Schon im achten Jahrhundert waren Berber in die Hochtäler gekommen, wo sie eine neue Heimat gefunden hatten.

Nach Rückeroberung Spaniens durch die katholischen Könige lockte die isolierte Lage aus Granada vertriebene Muslime an, und der letzte nasridische Emir Muhammad XII., besser bekannt als Boabdil, hatte hier für kurze Zeit sein letztes Refugium auf europäischem Boden, ehe er sich nach Marokko zurückzog. Die zunehmende Unterdrückung der Muslime, die sich nur unter Zwang zum Christentum bekehrten und dann Morisken genannt wurden, führte zu blutigen Aufständen und später zur Ausweisung. Die Alpujarras erlebten einen zwangsweisen Bevölkerungsaustausch. Die neuen Bewohner kamen aus ganz Spanien. Doch für das Hochtal war die Blütezeit vorbei, viele Felder verfielen, die Region geriet in Vergessenheit. Womöglich macht gerade das heute den Charme aus, der schon in den 1980ern viele Aussteiger anzog.

Weit weg von allem scheinen die Dörfer der Alpujarras. Foto: L. Solcher/SRT Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

An der Rezeption des Hotels Real Capileira sitzt eine Österreicherin. Andrea (53) kommt aus Wagrain und hat zusammen mit ihrem englischen Mann in der Nähe des Ortes einen Bauernhof gekauft. Nach langen Wanderjahren in Amerika und Asien fühlen sich die beiden „angekommen“. Seit 2002 bewirtschaften sie ihre „Hobby-Farm“ mit zwei Pferden, zehn Schafen, Katzen, Hunden und Hühnern, ernten Oliven, Granatäpfel, Trauben und Feigen und fühlen sich rundum wohl. „Die Alpujarras sind für uns Heimat“, sagt Andrea. „Die Gegend ist so schön grün hier dank des vielen Wassers. Deshalb sind wir hier hängen geblieben.“

Sie sind nicht die Einzigen. Auch Künstler zieht es ins Hochtal. Und in den steilen Gässchen von Pampaneira, Capileira oder Bubion hört man immer wieder auch deutsche oder englische Laute. Es sind „Residenten“, die sich in den traditionellen Häusern mit ihrem üppigen Blumenschmuck häuslich eingerichtet haben. Es könnten noch mehr werden, sagt Andrea. Die Pandemie habe für viele das Landleben wieder attraktiv gemacht.

José, dunkelhaarig und durchtrainiert, braucht kein Corona, um sich auf dem Land wohlzufühlen. Der 44-jährige Naturführer ist hier geboren und voller Bewunderung für die Leistungen der frühen Siedler. Am liebsten führt er Touristen durch die Berge oder entlang der Bewässerungskanäle, um ihnen die Augen für die Schönheit der Landschaft zu öffnen. Auf Abstand brauchen wir hier nicht zu achten. Wir sind mitten in der Natur.

Unterwegs mit Naturführer José. Foto: L. Solcher/SRT Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Vögel zwitschern in den Zweigen, im Kanal rauscht das Wasser, auf einem Plateau mit weitem Blick ins Tal steht eine verfallene Steinhütte, die früher den Bauern als Sommerhaus diente. Der Dreschplatz ist verlassen, auch viele der mühsam angelegten Terrassen sind verfallen. Und in den Dörfern stehen immer wieder Häuser zum Verkauf. Die Landflucht hat auch hier ihre Spuren hinterlassen. Kühe sind kaum zu sehen, vielleicht ein paar Pferde, aber keine Schweine.

In Trevelez aber dreht sich alles um den Schinken. Pedro Gonzales, ein gemütlicher, grau melierter Andalusier, schaut voller Stolz auf die 6000 Schinken, die dicht an dicht von der Decke hängen. Seit 1862, erklärt er, habe der Schinken von Trevelez ein königliches Siegel - direkt von ihrer Hoheit Isabella von Spanien. Heute scheint die Schinkenfabrik Antonio Alvarez den ganzen Ort zu beherrschen. Nur Schweine werden hier nicht gezüchtet. Für den Jamon Serrano kommen sie aus ganz Spanien, für den Pata Negra werden aber nur die „Eichelschweine“ mit den schwarzen Hufen aus Cordoba verarbeitet. Drei bis vier Jahre beträgt die Reifezeit für diesen edlen Schinken. Der Jamon Serrano kommt mit 18 bis 36 Monaten aus. Zuvor werden die Schinken in Salz eingelegt, pro Kilo einen Tag. Danach wird das Salz abgewaschen, letzte Blutreste werden durch eine Art Massage aus den Schinken gedrückt, ehe sie in die Reifekeller kommen. Es sei wohl die frische, trockene Luft und das Mikroklima von Trevelez, die den besonderen Geschmack des Schinkens ausmachen, meint Pedro Gonzales. Wir können ihm nur zustimmen: Die Schinken schmecken wundervoll.

Beim Spaziergang durchs Dorf, das zu den magischen Dörfern Spaniens gehört, fällt uns auf, dass hier die Blumenstöcke bunte Häkelröckchen tragen. Die Alpujarras sind etwas Besonderes. Auch die Natur hat hier am Zauber mitgewirkt. Die Fuente Agria etwa, die saure Quelle, ist so eisenhaltig, dass sie alles rostrot färbt - auch den Wasserfall, der im wuchernden Grün einen fast magischen Kontrast bildet.

Kein Wunder, dass auch Spaniens Dichter-Ikone Federico Garcia Lorca hier war: in der Bäderstadt Lonjaron, dem Tor zu den Alpujarras, mit der Mutter zur Kur, aber auch in den drei denkmalgeschützten Dörfern. In Pampaneira kann man auf dem Paseo Federico Garcia Lorca Gedichte des 1936 ermordeten Dichters lesen, zum Beispiel: „Alle die Dinge haben ihre Geheimnisse, die Poesie ist das Geheimnis aller Dinge.“ Das passt doch wunderbar in diese geheimnisvolle Gegend.