Kreuzfahrten auf den Flüssen Deutschlands und Österreichs zu festlich geschmückten Weihnachtesmärkten liegen voll im Trend. Und egal ob Donau, Mosel, Main oder Rhein – die Anbieter überschlagen sich derzeit geradezu mit Angeboten.

Glühwein, Stollen und gebrannte Mandeln in Nürnberg und Regensburg- oder doch lieber in Köln und Koblenz? Oder gar alles zusammen? Kein Problem, denn Möglichkeiten, Weihnachts- und Adventsmärkte per Schiff anzusteuern, gibt es viele.

Ab Mitte/Ende November geht es dann los, meist dauert eine Reise zwischen drei und sechs Tage, Luxus, Bequemlichkeit und ein unvergessliches Erlebnis inklusive. Denn neben der Möglichkeit, beim täglichen Landgang über die festlich geschmückten und illuminierten Märkte zu schlendern – es bleibt übrigens noch genügend Zeit für Sightseeing und einen Einkaufsbummel –, bieten vor allem die Schiffe selbst allerlei Abwechslung und Kurzweil, um der stressigen Vorweihnachtszeit auf bequeme und charmante Weise zu entfliehen. Dafür haben sich die Veranstalter einiges einfallen lassen.

„Auf unseren – natürlich im Weihnachtslook – dekorierten Schiffen bieten wir Autorenlesungen und Weihnachtskonzerte mit Musikgruppen, die wir eigens dafür an Bord holen“, schwärmt beispielsweise Dieter Baumgartner von M-TOURS Erlebnisreisen. „Und wir steuern jeden Tag einen anderen Weihnachtsmarkt an.“ Dass es während der Fahrt dazu weihnachtliche Gerichte wie Gänseschmaus gibt, versteht sich fast von selbst. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, bieten die schwimmenden Hotels neben geräumigen Kabinen oder begehbaren Kleiderschränken auch allen erdenklichen Luxus wie Wellness oder Sauna, um den Passagieren eine entspannte Reise zu garantieren. Zudem gibt es Vorträge, Bingo, Folklore, Videofilme, Diskussionsrunden und vieles mehr. „Zur Einstimmung auf Weihnachten kann man es nicht besser machen“, ergänzt Baumgartner.

Ab 200 Euro aufwärts kostet eine dreitägige Reise per Schiff, Landgang inklusive. Befahren werden hier eigentlich alle großen Flüsse, auf denen auch „normaler“ Schiffsverkehr unterwegs ist: Elbe, Neckar, Mosel oder Rhein – wer schon immer einmal verschiedene an einem Fluss gelegenen Weihnachts- und Adventsmärkte besuchen wollte, macht mit einer solchen Reise alles richtig.

Übrigens: Der Name „Advent“ lässt sich auf das lateinische Wort „Adventus“ zurückführen, was übersetzt so viel wie „Ankunft“ bedeutet. Die Adventszeit bereitet im Christentum auf das Fest der Geburt und somit Ankunft Jesu Christi vor – was gibt es also Passenderes, als mit dem schwimmenden Hotel an den verschiedenen Adventsmärkten anzukommen?