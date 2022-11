In der Sonne sitzen, genüsslich einen Cappuccino trinken, Flaneure beobachten oder in einem Buch schmökern - wer wünscht sich an einem verregneten Herbsttag hierzulande, nicht auf eine von der Sonne beschienene Piazza oder Dachterrasse? Rund ums Mittelmeer locken Städte auch in der kühlen Jahreszeit mit sonnigen Stunden zum Auffüllen des Vitamin-D-Speichers. Sechs Kurztrip-Highlights für den Kultur- und Kaffeegenuss gegen den Herbstblues.

Triest: Un Nero in der Kaffeehauptstadt

„Il capoluogo del caffè“, die Kaffeehauptstadt, so nennt sich Triest selbst. Dank der Habsburger wurde die Hafenstadt im nordöstlichen Italien im 18. Jahrhundert zu einem der wichtigsten Handelszentren und zu einem der größten Kaffeehandelsplätze überhaupt. Namhafte Kaffeedynastien wie Illy und Hausbrandt haben dort ihren Sitz und natürlich auch geschichtsträchtige Kaffeehäuser. Wie das malerische Literatencafé „Antico Caffè San Marco“ (Via Battisti 18) mit seinen um Marmortische komponierten Thonetstühlen und seiner integrierten Buchhandlung. Auf der Piazza Unità D‘Italia lockt das Caffè degli Specchi. Ein Espresso heißt in Triest übrigens un nero, ein Cappuccino un caffelatte und ein Macchiato einfach un capo. Zwischen genüsslichen Kaffeepausen sollte man auf Erkundungstour gehen - zum Canal Grande im Theresianischen Viertel, zum Teatro Verdi und zum Castello di San Giusto, die mittelalterliche Burg, die mächtig über die Kaffeehauptstadt wacht.

Palermo: Siziliens süße Verlockungen

Süße Verlockungen serviert unter der warmen Herbstsonne Siziliens: Einzigartig ist die Auswahl an verführerischen Kaffeebeilagen im „Antica Caffè Spinnato“ in Palermo. Dort, in der Via Principe di Belmonte 111, reihen sich verführerische Dolci mit klangvollen Namen wie Cassata al Forno, Biscotti di Mandorla, Bolle di Neve und Cappela Palatina in der langen Kuchentheke aneinander. Man möchte sitzen bleiben und jede einzelne Zauberei genießen - mit kurzen kulturellen Unterbrechungen in Form einer Stippvisite in der Kathedrale Maria Santissima Assunta, im Palazzo Reale oder im Teatro Massimo, Palermos wunderbar restauriertem Opernhaus.

Nizza: Savoir-vivre an der Promenade

Am frühen Vormittag lockt der Cours Saleya mit seinem geschäftigen und farbenfrohen Treiben am täglichen Lebensmittel- und Blumenmarkt in der Altstadt von Nizza. Danach bummelt man zur Promenade des Anglais direkt am Meer. Legendär ist dort das Hotel „Negresco“. Normalsterbliche träumen von einer Übernachtung in diesem Palast - den Blick in den Salon Royal mit der Glaskuppel von Gustave Eiffel sollte sich niemand entgehen lassen. Auch nicht ein Kaffeestündchen auf der Terrasse der Brasserie La Rotonde mit Petit Fours und herrlichem Blick aufs azurblaue Mittelmeer. Innen versüßen bunt bemalte Karussell-Pferde aus dem 18. Jahrhundert den Plausch. Müßiggänger verbummeln hier gerne den Nachmittag, Kunstliebhaber genießen Chagall, Matisse und moderne Kunst in den zahlreichen Museen.

Barcelona: Café tallat auf dem Dach des Museums

Wer in Barcelona ist, sollte einen Besuch im Cafe de l‘Opéra nicht verpassen. Foto: Café de l‘Opera/SRT Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ein Café tallat, wie die Katalanen zu ihrem Espresso mit etwas Milch sagen, dazu ein frisches Hörnchen, vor der Terrasse flanieren Passanten auf La Rambla: Das Traditionscafé „De L‘Opera“ ist der ideale Ort, um seinen Tag in Barcelona zu starten - bevor man sich dann im Gassengewirr des Barrio Gótico, in den Markthallen von La Boqueria, im Stadtpark Güell oder beim Besuch von Gaudís Jugendstilbauwerken verliert. Kultur- und Kaffeegenuss bietet auch der Besuch des Museu d‘Historia de Catalunya auf der Plaça de Pau Vila, 3. Es erzählt auf drei Etagen die Geschichte der Region Katalonien und lockt mit „La Terrassa de les Indianes“ des Restaurants „1881 per SAGARDI“ aufs Dach.

Palma de Mallorca: Ensaimadas mit Geschichte

Der Herbst ist genau die richtige Zeit für einen mit Cafe con Leche und Ensaimadas versüßten Citytrip unter der Sonne Palmas. Erst im Juli vergangenen Jahres hat das „Mistral Coffee House“ an der Plaça Weyler eröffnet. Sein Geschmacksgeheimnis liegt in der eigenen Röstung, sagt Gründerin Agata Mikulska und freut sich, dass ihr Café jüngst von der Financial Times zu einem der 25 empfehlenswertesten „Coffee Shops“ weltweit gekürt wurde. Auf mehr als 300 Jahre Tradition blickt hingegen das „Can Joan de S‘Aigo“ (Carrer de Can Sanç, 10). Es ist berühmt für sein Eis und natürlich seine Ensaimadas, mallorquinische Hefeschnecken, die man genüsslich in dickflüssige Schokolade taucht und sich vom Shopping- und Sightseeing-Marathon erholt. Schließlich sind exklusive Designer-Shops, fantasievolle Jugendstilarchitektur und nicht zuletzt die Kathedrale La Seu, die mächtig oberhalb des Hafens thront, das Wahrzeichen der „La Ciutat“, der Stadt schlechthin, wie die Mallorquiner stolz ihre Hauptstadt nennen.

Lissabon: Bica-Plausch mit Aussicht

Lissabons Top-Terrassenplatz heißt „A Brasileira do Chiado“ - und das seit 1905. Heute ersetzen in dem Café in der Rua Garret 120 zwar die Touristen die Künstler und Literaten von einst, aber noch immer ist es das schönste Kaffeehaus der Stadt. Der Bica, wie hier der kleine schwarze Kaffee heißt, machte schon den portugiesischen Dichter und Schriftsteller Fernando Pessoa zum Stammgast. Ein zweiter Tipp für einen gemütlichen Bica-Plausch: die Terrasse eines der zahlreichen Cafés und Restaurants auf dem Praça do Comércio. Danach lohnt eine Auffahrt mit dem Aufzug auf die begehbare Aussichtsplattform des Triumphbogens der Rua Augusta. Der Blick auf den Praça do Comércio, die Altstadt Baixa, die Kathedrale und den Tejo ist herrlich.