Bei einem Besuch in der katalanischen Hauptstadt gelingt mit etwas Planung ein vielseitiger Überblick mit viel Raum für spontane Pausen und Erlebnisse. Wir haben Tipps für ein abwechslungsreiches Wochenendprogramm:

1. Tag

14 Uhr: Cava und Tapas im Barri Gotic

Start ist im ältesten Viertel, dem Barri Gotic, mit einer Stärkung für die kommenden Stunden. In der „Xampanyeria“ Can Paixano herrscht ein quirliger Mix aus Einheimischen und Touristen, Sitzplätze sind Mangelware. Das machen die spritzigen Cavas, die katalanischen Sektspezialitäten, die köstlichen Tapas und der herzliche Service wieder wett.

16 Uhr: Besuch bei den Gänsen der Kathedrale

So gestärkt geht‘s auf zum Mittelpunkt des Viertels, der Kathedrale auf der Pla de la Seu. Der dreischiffige gotische Prachtbau trägt den Namen der Heiligen Eulàlia, die zugleich die Schutzheilige von Barcelona ist. Und wenn der Besucher im Inneren der Kirche Gänseschnattern hört, liegt das nicht am zuvor genossenen Cava, sondern an den 13 schneeweißen Gänsen, die im Kreuzgang und dem dazugehörigen Wasserbecken leben. So viele Gänse sind es, weil die junge Eulàlia erst 13 Jahre alt war, als sie der Sage nach in einem Nagelfass durch eine enge Gasse, heute die Baixada de Santa Eulàlia, getrieben wurde. Das strahlende Weiß der Gänse steht für ihre Unschuld. Wem das zu schwermütig ist, der steigt auf die seit kurzem zugängliche Aussichtsplattform der Kathedrale und genießt den spektakulären Blick auf das darunterliegende Gassengewirr der Stadt.

Den Sonnenuntergang sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.

18 Uhr: Sonnenuntergang und Abendessen

Romantiker fahren anschließend - vielleicht sogar ausgestattet mit einem Picknickkorb, den sie in den kleinen Lebensmittelläden des Viertels zusammengestellt haben - zu den Bunkers del Carmel und betrachten den Sonnenuntergang über der Stadt. Wer lieber richtig essen geht, für den ist das „Els 4Gats“ mit den vielen Kunstwerken zufriedener Gäste, wie zum Beispiel Picasso, an der Wand eine geschichtsträchtige und gute Alternative.

2. Tag

9 Uhr: Morgenspaziergang durch den Park Güell

Der Vormittag steht ganz im Zeichen von Antonin Gaudí. Begonnen wird mit einem Streifzug durch den Park Güell. Neben den Zuckergussdächern der Pförtnerhäuschen sind Salamanderbrunnen und die Hundert-Säulenhalle Hauptattraktionen des künstlich angelegten Parks. Von der großen Panoramaterrasse aus können Parkbummler einen unvergleichlichen Blick auf das erwachende Barcelona werfen und anschließend mit Vogelgezwitscher im Ohr durch den taufeuchten Park schlendern.

11 Uhr: Wandeln auf Gaudís Spuren in der Casa Mila

Weiter geht‘s zu Gaudís Casa Mila. Das Wohnhaus, das die Einwohner Barcelonas respektlos „la Pedrera“, den Knochenhaufen nennen lässt nicht nur Architektenherzen höher schlagen. Wer noch nicht gefrühstückt hat, holt das im „Café de la Pedrera“ nach. Der Passeig de Gràcia bringt Kulturfreunde zur Casa Batlló, die dem Heiligen Georg gewidmet ist. Bunt und geheimnisvoll schimmern die glitzernden Mosaiksteinchen und beim längeren Draufschauen lassen sich Formen und Figuren entdecken. Ist das Magie? Unter dem Motto „Magische Nächte“ lässt sich übrigens auf dem Drachenrückendach der Sonnenuntergang bei einem Cocktail und Livemusik genießen. Was für eine Gaudi!

14 Uhr: Spätes Mittagessen auf dem Markt

Auf dem immer lebhafter werdenden Passeig de Gràcia und die etwas hektische Plaça de Catalunya geht‘s zu der wohl bekanntesten Straße der katalanischen Metropole, den Ramblas. Mittendrin liegt La Boqueria, das Herzstück der Ramblas und der berühmteste Markt Barcelonas. Die Wurzeln des einstigen Fleisch-, Fisch- und Lebensmittelmarktes gehen bis ins 13. Jahrhundert zurück und auch heute noch ist er ein Erlebnis für alle Sinne. Wer angesichts der Leckereien erneut Appetit verspürt, probiert die marktfrischen Tapas bei „El Quim de la Boquería“ oder lässt sich mit einer Paella und einem Glas vino tinto, rotem Wein verwöhnen. Übrigens: ein Blick nach oben auf die Stahl- und Glaskonstruktion des Marktes lohnt in jedem Fall.

Nach all dem Sightseeing bietet es sich an, am Strand zu relaxen.

16 Uhr: Ramblasbummel und Meerluft schnuppern

Die Ramblas laden mit ihren vielen Geschäften und Straßenständen zu einem abwechslungsreichen Verdauungsspaziergang bis hinunter ans Meer ein. Kurz vor dem Strand, auf der Placa Portal de la Pau steht das Monument a Cristòfor Colom, die Kolumbussäule. Direkt unter dem großen Seefahrer befindet sich eine Aussichtsplattform und von dort aus lässt sich entweder der zurückgelegte Weg verfolgen, aufs Meer blicken oder einfach das Panorama genießen.

18 Uhr: Sundowner und Abendessen am Meer

Bei einem Sundowner und anschließenden Abendessen zum Beispiel in der „Bambu Beach Bar“ am Ende des Strandes mit den Füßen im Sand neigt sich der Tag dem Ende zu. Wer immer noch Energie hat, unternimmt noch einen Strandspaziergang, spielt Ball auf dem abkühlenden Strand oder philosophiert über das Leben mit Blick auf den Sonnenuntergang über dem Meer.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Für allgemeine Informationen: Flughafen Barcelona, Terminal T1 und T2, geöffnet täglich von 8.30 bis 20.30 Uhr; oder an der Plaça Catalunya im Untergeschoss, gegenüber dem grauen Kaufhausgebäude El Cortes Inglés, geöffnet täglich von 8.30 bis 21 Uhr. Restaurants und Cafés: Can Paixano (La Xampanyeria), Carreer de la Reina Christina 7, 08003 Barcelona. Els 4Gats, Carrer de Montsió 3, 08002 Barcelona. Café de la Pedrera, Passeig de Gràcia, 92, 08008 Barcelona. El Quim, Local 606, Mercat de La Boqueria, Rambles, 91, 08001 Barcelona. Singular, Sardenya 321, 08025 Barcelona. Bambu Beach Bar, Av. Litoral S/N Levante Beach, 08005 Barcelona. Torre d‘Alta Mar, Passeig Joan de Borbó, 88, 08039 Barcelona.

3. Tag

9 Uhr: Frühstück und Besuch der Sagrada Familia

Nach dem Frühstück zum Beispiel im „Singular“ in der Sardenya 321 ist genau der richtige Moment, um Barcelonas inoffizielles Wahrzeichen, die Sagrada Familia von Antonin Gaudí zu besichtigen. Im Keller der unvollendeten Kirche befindet sich das Gaudí Museum.

11 Uhr: Über den Hafen schweben

Anschließend geht‘s erneut hoch hinaus und zwar zum Hafen. Wer schwindelfrei auch bei Preisen ist, geht zum Mittagessen ins „Torre d‘alta Mar“, das sich im Torre Sant Sebastià, einem der Seilbahnstützpunkte im modernen Eixample-Viertel befindet. Ein Aufzug bringt Besucher und Gäste in knapp achtzig Meter Höhe auf eine Plattform und von dort aus ins Restaurant. Bei einer Gondelfahrt mit der Transbordador Aeri del Port, die ebenfalls von dort startet, ist der geniale Ausblick über Barcelona und den Hafen günstiger zu haben. Für knapp 17 Euro können Schwindelfreie die Gondel besteigen und die riesigen Kreuzfahrtschiffe, den Frachthafen und natürlich Port Vell, den alten Hafen aus der Vogelperspektive begutachten.

12 Uhr

Wem das Schaukeln in luftiger Höhe bereits auf der Hälfte der Strecke genügt, der steigt in der inzwischen zweithöchsten Seilbahnstütze der Welt, der Torre Jaume I, aus, ansonsten geht die Fahrt weiter zur Endstation am Berg Montjuïc. Mit festem Boden unter den Füßen geht‘s zum efeubewachsenen Castell de Montjuïc, um die quirlige Stadt mit Vogelgezwitscher im Ohr friedlich und beinahe wie ein Gemälde zu genießen. Der Weg den Berg hinab führt vorbei am Olympiastadion, dem Botanischen Garten, der Fundació Joan Miró und schließlich der Font Màgica, dem magischen Brunnen. Abergläubische werfen eine Münze hinein. Wer möchte nicht in diese herrliche Stadt zurückkehren?