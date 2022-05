HANDOUT - Für diese vier Astronauten geht es wohl am Donnerstag zurück zur Erde. Foto: Thomas Marshburn/NASA/ESA/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Thomas Marshburn Natur-nachhaltigkeit Zurück zur Erde Von dpa | 04.05.2022, 15:04 Uhr

Sechs Monate hat der deutsche Astronaut Matthias Maurer im All verbracht. Nun geht es für ihn zurück zur Erde. Start der langen Reise von der Internationalen Raumstation ISS soll am Donnerstag sein, berichtete die europäische Weltraumorganisation am Mittwoch. Dann sollen Matthias Maurer, zwei Kollegen und eine Kollegin aus den Vereinigten Staaten von Amerika in ein kleines Raumschiff steigen, das sie zur Erde zurückbringt.