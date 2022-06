Derzeit werden in vielen Regionen Süßkirschen geerntet. Foto: Jens Kalaene/dpa/ZB FOTO: Jens Kalaene up-down up-down Baumarten Wusstest du, dass...? - Vogelkirsche und Süßkirsche Von dpa | 24.06.2022, 14:28 Uhr

Wusstest du, dass alle Süßkirsch-Sorten von der Vogelkirsche abstammen? Sie wurden aus diesem Baum gezüchtet. Süßkirschen bilden meist große süße Kernfrüchte, die in Büscheln von zwei bis sechs zusammenhängen. Derzeit werden sie an vielen Orten in Deutschland geerntet.