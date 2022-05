ARCHIV - An vielen Orten auf der Welt ist es nachts nicht mehr richtig dunkel. Foto: Uwe Anspach/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Uwe Anspach Natur-nachhaltigkeit Wenn die Nacht zu hell ist Von dpa | 15.05.2022, 13:48 Uhr

Straßenlaternen, Lichter in Parks oder an Gebäuden: An vielen Orten ist es nachts nicht richtig dunkel. Das bringt Menschen, Tiere und Pflanzen durcheinander.