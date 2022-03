Talentglaube bei Mädchen und Jungen FOTO: Fabian Sommer Pisa-Studie Weniger Mädchen als Jungen halten sich für talentiert Von dpa | 10.03.2022, 09:54 Uhr | Update vor 2 Std.

Mädchen haben zumeist weniger Vertrauen in ihr Talent als Jungen - der Unterschied ist vor allem in wirtschaftlich hoch entwickelten Staaten ausgeprägt. In einem Land ist es genau umgekehrt.